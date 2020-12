Escalação do Palmeiras: Rony em condições e ‘mistério’ sobre Zé Rafael para encarar América-MG

Em atividade fechada na Academia de Futebol nesta terça-feira (29), Abel Ferreira contou com os titulares em campo para montar uma escalação e encerrar a preparação do Palmeiras para o duelo diante do América-MG, no Independência.

>> Vem aí a Mega da Virada: veja o que daria para fazer no futebol com R$ 300 milhões

Assim como na atividade de ontem (28), Rony e Mayke treinaram sem restrições por tempo integral. A dupla desfalcou o Verdão na partida do fim de semana contra o Red Bull Bragantino, mas já recuperou a forma e pode reforçar o time no duelo da Copa do Brasil.

A situação de Zé Rafael, por sua vez, é tratada com sigilo. O meia não atuou no último domingo (27), devido a uma infecção no pé esquerdo, e não foi mencionado na nota do treino divulgada na noite desta terça-feira. O camisa oito também não apareceu nas fotos da atividade de hoje publicadas pelo Verdão.

Gabriel Veron segue em tratamento da lesão no músculo posterior de sua coxa direita e é desfalque certo para o jogo que vale pelo menos R$ 22 milhões aos cofres alviverdes.

>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação

A provável escalação do Palmeiras para pegar o América-MG é: Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Matías Viña; Danilo, Patrick de Paula (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

A bola rola para América-MG e Palmeiras nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Independência. O jogo terá transmissão da REDE GLOBO (TV Aberta para Minas Gerais), SPORTV (TV por assinatura para todo o Brasil) e PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil).