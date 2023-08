Escalação da Seleção Feminina: Marta é titular e capitã do Brasil contra Jamaica

Às 6h desta quarta-feira (02), a técnica da Seleção Feminina divulgou a escalação do Brasil para o jogo contra a Jamaica. A atacante Marta entrará como titular na partida decisiva de hoje. A última vez que Marta foi titular na Seleção foi em fevereiro de 2022, em um empate sem gols com a Finlândia no Torneio da França.

Veja a escalação da Seleção Feminina contra a Jamaica

Lelê;

Antônia,

Kathellen,

Rafaelle,

Tamires;

Ary Borges,

Kerolin,

Luana,

Adriana;

Marta

Debinha

Como Marta jogou a Copa do Mundo Feminina

Nas duas primeiras rodadas, as chances foram poucas. A camisa 10 do Brasil atuou 15 minutos na goleada por 4 a 0 contra o Panamá e jogou 14 minutos na derrota por 2 a 1 contra a França. Pela primeira vez, ela seus dois primeiros jogos em uma Copa do Mundo em branco. Mas, pela primeira vez, Marta foi reserva nas duas rodadas iniciais.

O Brasil inicia a partida de hoje no 3º lugar do Grupo F, com três pontos, após vencer o Panamá na primeira rodada e perder para a França na segunda. A Jamaica têm quatro pontos, mas as francesas estão à frente, com mais gols pró. Se vencer hoje, a Seleção Feminina precisa de uma vitória contra para passar às oitavas de final.