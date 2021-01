Eriksen sai do banco, marca de falta nos acréscimos, e Inter de Milão elimina o Milan na Copa da Itália

Discussão, briga, expulsão, pênalti, VAR, mudança de árbitro, e claro, gols. Teve de tudo no Derby della Madonnina pelas quartas de final da Copa da Itália. Inter de Milão e Milan se enfrentaram no Estádio San Siro, e a Nerazzurri venceu por 2 a 1, de virada. Lukaku e Eriksen marcaram para o time de Antonio Conte, enquanto Ibrahimovic abriu o placar.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano

ELE RESOLVECom 30 minutos de jogo, Ibrahimovic abriu o placar para o Milan. O camisa 11 recebeu bola na entrada da área, e, mesmo cercado por quatro marcadores, conseguiu arrumar um espaço para bater no canto do goleiro Handanovic. A bola chegou a tocar na trave antes de entrar.

BRIGA FEIANos últimos minutos do primeiro tempo, Lukaku e Ibrahimovic tiveram uma forte discussão após falta para a Inter de Milão e ambos levaram cartão amarelo. Ao apito para o intervalo, a discussão se estendeu e os jogadores tiveram de ser separados. No segundo tempo, Ibra levou o segundo amarelo depois de parar um contra-ataque e foi expulso.

Momento da discussão entre Ibra e Lukaku (Foto: MIGUEL MEDINA / AFP)

AUXÍLIO DO VARAos 25 minutos, Barella foi derrubado por Rafael Leão dentro da área após bonito drible, mas o juiz mandou o jogo seguir. Com o auxílio do árbitro de vídeo, Paolo Valeri marcou o pênalti. Lukaku foi para a cobrança, bateu bem, e deixou tudo igual.

MUDANÇA NA ARBITRAGEMPor volta dos 30 minutos do segundo tempo, o árbitro Paolo Valeri sentiu uma lesão na coxa esquerda, e foi atendido pelos médicos dos clubes. O juiz tentou voltar ao jogo, mas não aguentou e foi substituído por Daniele Chiffi, o quarto árbitro.

JOGA A LUVA, GOLEIRÃO​Quando o empate já parecia definitivo e as equipes já pensavam na prorrogação, a Inter chegou ao gol da vitória com o meia Eriksen. O dinamarquês, que começou o jogo no banco, entrou na etapa final e bateu falta com maestria nos acréscimos para dar números finais à partida.+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele

SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão encara o Benevento, no sábado, em casa. No mesmo dia, o Milan visita o Bologna.