Eriksen é convidado pela Uefa a estar na final da Eurocopa em Wembley

A Uefa convidou Eriksen, sua esposa e seis médicos que ajudaram a salvar a vida do atleta na estreia da Dinamarca na Eurocopa para participaram da grande decisão que acontece no próximo domingo no Estádio Wembley. No entanto, o atleta não confirmou presença.

​​O paramédico Peder Ersgaard afirmou estar animado o convite em entrevista à revista "Fagbladet FOA".

- Estou animado como uma criança em uma noite de Natal. Tenho orgulho do meu esforço, mas também de toda a equipe. Não foi o trabalho de um homem. Eu espero ver Dinamarca contra a Itália.

Nesta terça-feira, Itália e Espanha se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal. Na quarta-feira, a Dinamarca terá um desafio difícil contra a Inglaterra, que atua em casa. No entanto, a equipe de Eriksen vem de três vitórias consecutivas e está empolgada.

Na estreia da Dinamarca na Eurocopa diante da Finlândia, Eriksen sofreu um mal súbito no final do primeiro tempo e desabou em campo desacordado. O atleta precisou ser reanimado com desfibrilador cardíaco, passou por uma cirurgia para a implantação de um marca-passo e não sabe se poderá voltar a jogar futebol.