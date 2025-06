Equador empata em Lima, garante vaga na Copa e praticamente elimina o Peru

O Equador garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira, ao empatar sem gols com o Peru, no Estádio Nacional, em Lima, pela 16ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. Com o resultado, os equatorianos chegaram aos 25 pontos (segundo lugar), enquanto os peruanos somaram apenas o 12º ponto (nono) e ficaram praticamente fora do Mundial.

As equipes começaram ofensivas, mas sem pontaria. Vite tentou o gol para o Equador, enquanto Andy Polo arriscou pelo Peru, mas ambos erraram o alvo, antes dos primeiros cinco minutos de jogo. O equatoriano Yeboah mandou para a meta, mas Gallese defendeu. Tudo isso antes do quinto minuto de jogo.

A iniciativa ofensiva dos times fez com que os setores defensivos abusassem das faltas, Algumas delas foram cometidas em pouco tempo, diminuindo o ritmo da partida.

Apesar de jogar fora de casa, O Equador tinha o domínio. Aos 14 minutos, Caicedo teve a chance de finalizar, mas também errou na execução. A resposta peruana veio no ataque seguinte com o experiente Paolo Guerrero, que forçou a defesa de Gonzalo Valle.

A acirrada disputa pela boa deixou o jogo truncado. Com muitas faltas de lado a lado, a partida ficou desinteressante na metade da primeira etapa. Uma nova jogada mais 'aguda' só foi surgir aos 28 minutos, com o equatoriano Angulo, bloqueado pela zaga peruana.

O jogo voltou a melhorar no final da primeira etapa, quando Yebolah tentou, sem sucesso, novo chute a gol, aos 32 minutos. Aos 35, Os peruanos Zambrano e Andy Polo obrigaram novas intervenções de Gonzalo Valle antes do intervalo.

O equilíbrio na partida permaneceu no início do segundo tempo, com os times se revezando no ataque. Novas oportunidades de gol foram criadas, mas nada de gol. Aos 29 minutos, o zagueiro Alan Franco recebeu cartão vermelho e deixou o Equador com epans dez jogadores em campo.

O técnico Sebastián Beccacece tirou os atacante Angulo e Yeboah para colocar o meio-campista Paéz e o lateral Preciado, mas não impediu o avanço do Peru. López e Flores por pouco não abriram o placar. Chute de Quevedo parou na zaga equatoriana. O entusiasmo peruana foi brecado em parte quando Paéz teve chute defendido por Gallese, aos 36 minutos.