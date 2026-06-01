Equador aposta na experiência de Enner Valencia, chama 5 brasileiros e define lista para Copa A relação do treinador Sebastian Beccacece conta com nomes que se destacam no Brasil Estadão Conteúdo 01.06.26 9h11 Amparada por uma geração acostumada a jogar nos grandes centros da Europa, a seleção do Equador definiu a lista de convocados para a disputa da Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. O destaque fica por conta de Enner Valencia, atualmente no futebol mexicano, e que vai para o seu terceiro mundial. O jogador de 36, que já defendeu as cores do Internacional, terá ainda a companhia de nomes como o meio-campista Moisés Caicedo (Chelsea), os defensores Piero Hincapié (Arsenal), Pervis Estupián (Milan) e Willain Pacho (Paris Saint-Germain). A relação do treinador Sebastian Beccacece conta ainda com nomes que se destacam no Brasil. Além do trio atleticano composto por Angelo Preciado, Alan Franco e Alan Minda, o comandante argentino também apostou no rubro-negro Gonzalo Plata e no ex-corintiano Félix Torres, atualmente no Internacional. Diante da boa campanha realizada nas Eliminatórias da América do Sul, terminou em segundo, atrás somente da Argentina, o comandante da seleção equatoriana aposta em uma equipe sólida para obter uma classificação sem sustos na primeira fase. O Equador integra o Grupo E do Mundial e faz a sua estreia no dia 14 de junho, na Filadelfia, diante da Costa do Marfim. O time volta a campo seis dias depois para encarar a seleção de Curaçao, em Kansas City e faz a partida mais difícil da chave no último compromisso (25), contra a Alemanha, em Nova Jersey. CONFIRA OS CONVOCADOS DO EQUADOR PARA A COPA DO MUNDO Goleiros: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito) Defensores: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG) Meio-campistas: Pedro Vitte (Pumas)Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland) Atacantes: Alan Minda (Atlético-MG) Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Equador convocados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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