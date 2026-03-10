Capa Jornal Amazônia
Engenheiro coloca Red Bull na briga pelo título da Fórmula 1 e mostra encanto com jovem Hadjar

O tetracampeão Max Verstappen cruzou apenas na sexta colocação no GP da Austrália, no domingo

Estadão Conteúdo
fonte

Max Verstappen, da Red Bull (Instagram @maxverstappen1)

A Red Bull não estreou como gostaria na temporada de Fórmula 1. O tetracampeão Max Verstappen cruzou apenas na sexta colocação no GP da Austrália, no domingo, enquanto seu companheiro, Isack Hadjar, abandonou. Mesmo assim, o engenheiro Laurent Mekies mostrou-se empolgado, colocando a escuderia na briga pelo título e elogiando bastante o jovem piloto franco-argelino, de 21 anos.

Apesar de ter abandonado em Melbourne, Hadjar se destacou no treino classificatório, ao garantir a terceira posição no grid. Na corrida, foram apenas 11 voltas por causa de um problema na bateria que o impediu de ter uma estreia dos sonhos.

"Ele teve um fim de semana fantástico", avaliou Mekies. "Ao chegar aqui, tinha uma quilometragem bastante limitada nos testes, com um pouco de falta de sorte. E ele chegou aqui desde a primeira volta do TL1 na sexta-feira com o ritmo certo", destacou o engenheiro da Red Bull.

"Na corrida, é justo dizer que estávamos pelo menos no mesmo ritmo da McLaren, mas certamente não conseguimos competir com a Ferrari ou com a Mercedes", admitiu Mekies. "É algo que sabemos. Temos a ambição e o dever de construir um caminho para alcançar esses caras. Vai levar um tempo, mas não foi uma surpresa."

Mesmo assim, o discurso de Mekies é de que as escuderias adversárias têm de se preocupar com a Red Bull. "O sentimento predominante é que confirmamos nossa presença na briga. Estamos muito orgulhosos de todos na equipe pelo trabalho realizado nos últimos três anos, pelo trabalho feito no início desta temporada para podermos estar na briga desde a primeira corrida", afirmou.

"Acho que é uma grande conquista. Temos a ambição e a obrigação de fazer melhor? Sim, mas o ponto de partida é que estávamos lutando aqui (em Melbourne). Esse é um desafio que precisamos encarar, e o mesmo vale para a corrida. Muita coisa aconteceu, mas o importante é que estamos na disputa, esperamos estar entre os quatro primeiros na próxima semana e, depois disso, precisamos evoluir mais rápido que a concorrência."

Após dobradinha da Mercedes com George Russell e Kimi Antonelli na Austrália, a segunda corrida da temporada da Fórmula 1 já ocorre neste fim de semana, no GP da China, agendado para a madrugada de domingo (horário do Brasil) em Xangai.

