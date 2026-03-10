Engenheiro coloca Red Bull na briga pelo título da Fórmula 1 e mostra encanto com jovem Hadjar O tetracampeão Max Verstappen cruzou apenas na sexta colocação no GP da Austrália, no domingo Estadão Conteúdo 10.03.26 14h53 Max Verstappen, da Red Bull (Instagram @maxverstappen1) A Red Bull não estreou como gostaria na temporada de Fórmula 1. O tetracampeão Max Verstappen cruzou apenas na sexta colocação no GP da Austrália, no domingo, enquanto seu companheiro, Isack Hadjar, abandonou. Mesmo assim, o engenheiro Laurent Mekies mostrou-se empolgado, colocando a escuderia na briga pelo título e elogiando bastante o jovem piloto franco-argelino, de 21 anos. Apesar de ter abandonado em Melbourne, Hadjar se destacou no treino classificatório, ao garantir a terceira posição no grid. Na corrida, foram apenas 11 voltas por causa de um problema na bateria que o impediu de ter uma estreia dos sonhos. "Ele teve um fim de semana fantástico", avaliou Mekies. "Ao chegar aqui, tinha uma quilometragem bastante limitada nos testes, com um pouco de falta de sorte. E ele chegou aqui desde a primeira volta do TL1 na sexta-feira com o ritmo certo", destacou o engenheiro da Red Bull. "Na corrida, é justo dizer que estávamos pelo menos no mesmo ritmo da McLaren, mas certamente não conseguimos competir com a Ferrari ou com a Mercedes", admitiu Mekies. "É algo que sabemos. Temos a ambição e o dever de construir um caminho para alcançar esses caras. Vai levar um tempo, mas não foi uma surpresa." Mesmo assim, o discurso de Mekies é de que as escuderias adversárias têm de se preocupar com a Red Bull. "O sentimento predominante é que confirmamos nossa presença na briga. Estamos muito orgulhosos de todos na equipe pelo trabalho realizado nos últimos três anos, pelo trabalho feito no início desta temporada para podermos estar na briga desde a primeira corrida", afirmou. "Acho que é uma grande conquista. Temos a ambição e a obrigação de fazer melhor? Sim, mas o ponto de partida é que estávamos lutando aqui (em Melbourne). Esse é um desafio que precisamos encarar, e o mesmo vale para a corrida. Muita coisa aconteceu, mas o importante é que estamos na disputa, esperamos estar entre os quatro primeiros na próxima semana e, depois disso, precisamos evoluir mais rápido que a concorrência." Após dobradinha da Mercedes com George Russell e Kimi Antonelli na Austrália, a segunda corrida da temporada da Fórmula 1 já ocorre neste fim de semana, no GP da China, agendado para a madrugada de domingo (horário do Brasil) em Xangai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Red Bull Laurent Mekies Isack Hadjar confiança COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 futebol Fluminense tem dúvidas para duelo contra o Remo pelo Brasileirão Tricolor pode ter novidades, mas ainda monitora jogadores no departamento médico 10.03.26 13h11 futebol Antes de jogo contra o Remo, torcida do Fluminense em Belém comemora 20 anos Movimento Flu Belém reúne tricolores na capital paraense na véspera do duelo do Brasileirão 10.03.26 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu inicia venda de ingressos para duelo com a Portuguesa-RJ pela Copa do Brasil Partida é válida pela terceira fase do torneio e vale mais de R$ 1 milhão em premiação 10.03.26 10h04 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta terça-feira 10.03.26 7h00 A SELEÇÃO Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas dois nomes na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes 09.03.26 22h03 Brasileirão Fluminense pode ter reforços para jogo contra o Remo Tricolor enfrenta o Leão Azul na próxima quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 10.03.26 11h16