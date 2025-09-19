Capa Jornal Amazônia
Endrick volta a ser relacionado no Real Madrid e tem chance de fazer sua estreia na temporada

Estadão Conteúdo

Após um hiato de quatro meses, Endrick pode novamente voltar a fazer o que mais gosta: jogar futebol. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante revelado pelo Palmeiras se destacou nos últimos treinos do Real Madrid e teve o seu empenho recompensado nesta sexta-feira, ao ser relacionado pelo técnico Xabi Alonso para o duelo com Espanyol, no fim de semana.

Sem atuar desde o dia 18 de maio, quando se machucou na penúltima rodada da La Liga, ele passou a frequentar o departamento médico para tratar do problema. A lesão atrapalhou os seus planos na luta por um espaço no time principal e o jogador sequer entrou em campo pelo time merengue na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, realizado nos Estados Unidos. Agora, ele espera, enfim, estrear nesta temporada

Na atividade comandada por Alonso, Endrick demonstrou desenvoltura nos exercícios e não apresentou nenhuma limitação de movimentos. Comparado a atletas que estão em fase final de transição física, seus resultados foram considerados bastante satisfatórios.

O retorno de Endrick coincide com uma disputa acirrada no setor ofensivo da equipe onde Mbappé reina como titular absoluto. Gonzalo García, que ganhou visibilidade por seus gols no torneio organizado pela Fifa é outro jogador que busca espaço na equipe principal. Antes titular absoluto, Vini Jr perdeu a condição de intocável e na última partida do Real Madrid substituiu o compatriota Rodrygo.

Mas o retorno de Endrick não é a única novidade. Os meio-campistas Jude Bellingham e Eduardo Camavinga também foram incluídos na relação para a partida com o Espanyol. Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real ostenta 100% de aproveitamento em quatro rodadas. Com dez pontos, o Barcelona e o próprio Espanyol aparecem logo atrás na classificação.

Palavras-chave

futebol

La Liga

Endrick

Real Madrid
Esportes
