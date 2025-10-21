Endrick tem situação 'estranha' no Real Madrid e cogita sair por sonho de ir à Copa, diz jornal Segundo publicação com o jornal espanhol As, Endrick vive situação precária no Real Estadão Conteúdo 21.10.25 10h33 Endrick atravessa momento conturbado na Espanha. O atacante de 19 anos é um dos dois jogadores de linha do Real Madrid que ainda não estrearam na temporada. São seis jogos e nenhum minuto em campo. O descontentamento do brasileiro ficou evidente na partida contra Getafe, quando as câmeras da transmissão flagraram o jogador chutando uma garrafa no banco de reservas após não ser escolhido pelo técnico Xabi Alonso para entrar na partida. Segundo publicação com o jornal espanhol As, Endrick vive situação precária no Real e cogita sair por empréstimo em janeiro. "Vários clubes europeus estão monitorando a situação, aguardando para ver se o jogador toma a decisão de sair na janela de transferências de inverno." Ainda de acordo com a publicação, Endrick não pensava em uma transferência, mas a falta de minutos no início da temporada está fazendo o jogador revelado pelo Palmeiras mudar de ideia. O atacante tem o sonho de ir para a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira tanto pela falta de sequência como pelos problemas físicos com os quais o jovem conviveu nos últimos meses. O último gol de Endrick com a camisa do Brasil aconteceu em 9 de junho de 2024, contra o México. Antes, ele também balançou as redes nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. A última convocação do jogador foi em 23 de março. A publicação destaca que o Real Madrid continua a considerá-lo um dos grandes diamantes do futebol mundial e por isso manteve o atacante no elenco para a temporada 2025/26. Porém, a diretoria já considera a possibilidade de um empréstimo. Apesar de ainda não ter utilizado o jogador, Xabi Alonso vê o camisa 9 pronto para jogar, mas prefere acionar o prata da casa Gonzalo Garcia quando substitui o astro francês Kylian Mbappé, ou até mesmo o meia-atacante Brahim Díaz. Endrick soma sete gols em apenas 847 minutos pelo Real Madrid. Ele foi contratado em 2022 por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões) e já rendeu ao Palmeiras mais 545 mil euros (R$ 3,32 milhões) em bônus de um total de 12,5 milhões de euros possíveis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Endrick Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Alô Série A UFMG: Remo volta ao G4 da Série B e chances de acesso saltam para quase 50% após vitória Leão Azul está a apenas três pontos do líder da competição e com 7,5% de probabilidade de ser campeão. 21.10.25 11h12 Carlos Ferreira Papão, pelo menos a dignidade 21.10.25 10h42 Futebol Com empate, Paysandu completa 30 rodadas no Z-4 e fica mais próximo do rebaixamento Time bicolor soma apenas 27 pontos e permanece em último lugar na tabela de classificação da Série B 21.10.25 10h18 Mais esportes Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira 21.10.25 9h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38