Endrick tem situação 'estranha' no Real Madrid e cogita sair por sonho de ir à Copa, diz jornal

Segundo publicação com o jornal espanhol As, Endrick vive situação precária no Real

Estadão Conteúdo

Endrick atravessa momento conturbado na Espanha. O atacante de 19 anos é um dos dois jogadores de linha do Real Madrid que ainda não estrearam na temporada. São seis jogos e nenhum minuto em campo. O descontentamento do brasileiro ficou evidente na partida contra Getafe, quando as câmeras da transmissão flagraram o jogador chutando uma garrafa no banco de reservas após não ser escolhido pelo técnico Xabi Alonso para entrar na partida.

Segundo publicação com o jornal espanhol As, Endrick vive situação precária no Real e cogita sair por empréstimo em janeiro. "Vários clubes europeus estão monitorando a situação, aguardando para ver se o jogador toma a decisão de sair na janela de transferências de inverno."

Ainda de acordo com a publicação, Endrick não pensava em uma transferência, mas a falta de minutos no início da temporada está fazendo o jogador revelado pelo Palmeiras mudar de ideia. O atacante tem o sonho de ir para a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira tanto pela falta de sequência como pelos problemas físicos com os quais o jovem conviveu nos últimos meses.

O último gol de Endrick com a camisa do Brasil aconteceu em 9 de junho de 2024, contra o México. Antes, ele também balançou as redes nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. A última convocação do jogador foi em 23 de março.

A publicação destaca que o Real Madrid continua a considerá-lo um dos grandes diamantes do futebol mundial e por isso manteve o atacante no elenco para a temporada 2025/26. Porém, a diretoria já considera a possibilidade de um empréstimo.

Apesar de ainda não ter utilizado o jogador, Xabi Alonso vê o camisa 9 pronto para jogar, mas prefere acionar o prata da casa Gonzalo Garcia quando substitui o astro francês Kylian Mbappé, ou até mesmo o meia-atacante Brahim Díaz.

Endrick soma sete gols em apenas 847 minutos pelo Real Madrid. Ele foi contratado em 2022 por um valor fixo de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões) e já rendeu ao Palmeiras mais 545 mil euros (R$ 3,32 milhões) em bônus de um total de 12,5 milhões de euros possíveis.

.
