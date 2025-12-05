Endrick tem data definida para ingressar no Lyon e pode estrear contra rival direto na Ligue 1 Estadão Conteúdo 05.12.25 12h28 Apalavrado para ser reforço do Lyon, Endrick já tem data definida para se apresentar ao time francês. O Estadão apurou que o atacante do Real Madrid chega ao novo clube em 1º de janeiro, data da abertura da janela de transferências, e assina o contrato de empréstimo até o fim da temporada 2025/26, que se encerra em julho. Revelado no Palmeiras, o brasileiro de 19 anos está treinando normalmente e deve ficar à disposição do técnico Paulo Fonseca de maneira imediata. Assim, Endrick tem chance de estrear já no dia 3 de janeiro, quando o Lyon enfrenta o Monaco, fora de casa, pela Ligue 1 (Campeonato Francês). O Lyon está na sexta posição do Campeonato Francês, com 24, um ponto e uma posição acima do Monaco, rival direto pelo G-4 na Ligue 1. O líder é o Lens, que tem 31 pontos e faz campanha surpreendente. Caso não vá a campo contra o Monaco, Endrick pode estrear no dia 10, em jogo da Copa da França, mas para isso acontecer o Lyon tem de eliminar o modesto Saint-Cyr Collonges para avançar de fase. Outra oportunidade para fazer o primeiro jogo no futebol francês seria em 18 de janeiro, contra o Brest, pelo campeonato local. Sem espaço no Real Madrid, o sonho de jogar a Copa do Mundo motivou Endrick a procurar um novo clube. Ele ainda não foi convocado desde que Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira. À revista Placar, o treinador não descartou chamá-lo e revelou que o aconselhou a buscar outro time para ter sequência. Endrick atuou por apenas 14 minutos na atual temporada. O atacante esteve em campo na goleada sobre o Valencia. Quando Carlo Ancelotti ainda comandava o Real Madrid na temporada passada, o jogador atuou por cerca de 840 minutos, anotando sete gols. Ele ficou de fora do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em função de uma lesão, e só conseguiu estar à disposição do técnico Xabi Alonso em setembro. O brasileiro está no fim da fila, inclusive atrás de outros jovens, como o meia-atacante turco Arda Guller e o centroavante prata da casa Gonzalo García. Sob o comando de Ancelotti no Real, Endrick ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Ao todo, disputou 37 partidas em 2024/25, a maioria delas entrando no segundo tempo, e foi às redes em sete oportunidades. Endrick chega ao Lyon depois de o time perder referências no setor ofensivo, como Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze. Desta maneira, a transferência foi vista com bons olhos e a tendência é que o atacante não tenha dificuldades para ganhar minutos e, em caso de boa adaptação ao futebol francês, conquiste a titularidade. 