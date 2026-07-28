Endrick tem concorrência pesada no Real Madrid e pode ser emprestado de novo; Rodri é alvo

A comissão técnica de José Mourinho trabalha com a possibilidade de liberar jogadores que perderam espaço

O Real Madrid planeja intensas movimentações no mercado de transferências, mas precisará equilibrar a chegada de reforços com uma reformulação do elenco. Segundo o jornal espanhol Marca, a contratação de Rodri, do Manchester City, é avaliada como prioridade para fortalecer o meio-campo.

Para avançar nas negociações, porém, a equipe espanhola necessita primeiramente abrir espaço em seu grupo de atletas. A reformulação pode atingir diferentes setores do time, buscando liberar jogadores que perderam espaço.

A comissão técnica de José Mourinho também considera emprestar jovens, como Endrick, para que ganhem minutos e experiência. A estratégia visa reduzir o número de atletas e, ao mesmo tempo, viabilizar novas contratações.

Rodri é o principal alvo para o meio-campo

Após avaliar diversas opções, o Real Madrid definiu Rodri como um dos principais objetivos. O volante espanhol é visto como uma peça capaz de elevar o nível do meio-campo e se encaixar no projeto esportivo do clube merengue.

A concretização da contratação, no entanto, depende da capacidade do Real Madrid de movimentar o próprio elenco. A direção precisa encontrar soluções para atletas fora das prioridades e analisar vendas que gerem recursos.

Futuro de Endrick no ataque é incerto

No setor ofensivo, a situação de Endrick voltou a despertar atenção. O atacante brasileiro terá de disputar espaço em um elenco com muitas opções, podendo encontrar dificuldades para ter sequência de partidas.

A permanência de Gonzalo Garcia, que ganhou a confiança de Mourinho, e a iminente chegada do jovem Yan Diomande podem fazer com que o brasileiro perca ainda mais espaço. Mourinho vê em Garcia características distintas.

Com isso, Endrick pode ser novamente colocado diante da possibilidade de um novo empréstimo. O jogador necessita de minutos para o seu desenvolvimento, e uma saída temporária seria considerada.

O atacante já passou por experiência similar na última temporada, quando foi emprestado ao Lyon. A nova cessão buscaria garantir mais tempo de jogo e evitar que a falta de oportunidades prejudique sua evolução.

Mastantuono e outros jovens podem ser emprestados

Outro jovem com futuro discutido é Franco Mastantuono. O argentino causou boa impressão nos treinos com Mourinho e é considerado um jogador de grande potencial pela direção do Real Madrid.

Apesar da confiança, o clube avalia se uma temporada com poucos minutos seria a melhor alternativa para sua evolução. O crescimento de Nico Paz, que ganhou espaço longe do Santiago Bernabéu, é um exemplo.

Assim, Mastantuono também pode ser envolvido em discussões sobre empréstimo, dependendo da avaliação da comissão técnica durante a pré-temporada.

Saídas de experientes também estão em pauta

A necessidade de reduzir o elenco também abrange jogadores mais experientes. Raúl Asencio aparece entre os nomes que podem deixar o clube.

Eduardo Camavinga perdeu parte do status de intocável após uma temporada marcada por problemas de continuidade e atuações irregulares. O francês ainda desperta interesse no mercado, especialmente na Inglaterra.