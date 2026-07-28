Thai Combat 4 reúne 114 atletas e reforça crescimento dos esportes de combate

A quarta edição do Thai Combat foi realizada neste sábado, na Academia Delfim, na Tijuca, reunindo 114 atletas de mais de 30 equipes em disputas de Boxe, Muay Thai e MMA Amador. Organizado pelo mestre Phillip Lima, o evento promoveu uma programação voltada ao desenvolvimento dos esportes de combate e contou com participação de competidores de diferentes níveis de experiência.Durante o evento, o público acompanhou confrontos marcados pelo equilíbrio técnico e pelo espírito esportivo. As lutas também foram transmitidas ao vivo pelo Instagram @thaiteamoficial, ampliando o alcance da competição para espectadores de diversas regiões do país.

Além das disputas, o Thai Combat manteve sua proposta de incentivar o crescimento das modalidades, oferecendo uma estrutura voltada à formação e valorização de atletas. A edição contou com arbitragem especializada, equipe médica, transmissão ao vivo, cobertura da imprensa e organização voltada à segurança e ao desempenho dos competidores.Ao término do evento, o organizador Phillip Lima destacou a participação das equipes e agradeceu aos envolvidos na realização da competição.

"O sentimento é de muita gratidão. Reunir 114 atletas de mais de 30 equipes diferentes mostra que o Thai Combat vem cumprindo seu propósito de fortalecer os esportes de combate e criar oportunidades para quem vive essa paixão. Meu agradecimento a todos os atletas, professores, equipes, árbitros, comissão técnica, colaboradores e ao público, que fizeram desta edição um grande sucesso."

O organizador confirmou ainda a realização da próxima edição do projeto."O Thai Combat continua. Ainda este ano realizaremos o Thai Combat 5, e em breve divulgaremos a data oficial. Nosso compromisso é evoluir a cada edição, oferecendo uma experiência cada vez melhor para atletas, equipes, patrocinadores e para o público."

Thai Combat 4

Data: 24 de julho de 2026

Local: Academia Delfim – Rio de Janeiro (RJ)

Card principal

Categoria 57 kg Muay Thai

Emanuel Ferreira (Team Brother) venceu Caio Bessa (AFT) por decisão Unânime

Categoria 48 kg Muay Thai

Nathalia Vitória (Mutaru) venceu Julie Melo Dias (AFT) por unanimidade

Categoria 75 kg Boxe

Júlio Barbosa (Delfim) venceu Jonathan Magnum (war machine) por KO no 3º round

Categoria 72 kg Muay thai

x Felipe dos Santos (AFT) venceu Davi Neves (ogro team) por ko 3º round

Categoria 62 kg Boxe

Aquiles Mossores (CT Sagat) venceu Pedro Mascote (Thai Team / TFT)decisão unânime

Categoria 57 Muay Thai

Jessica pantera (Thai Team) venceu Kelvelene Índia (Milithai) por decisão unânime

Categoria 66 kg Muay thai

Oliver da silva (Team Marreta) venceu Diego Ávila (Thai tema / Ávila team) por decisão unânime

Categoria 66 kg mma amador

Carlos Costinha (Thai Team) venceu Rosemberg BG (Blindado Team) por decisão unânime

Categoria 80 kg mma amador

Kawan Sombra (Thai Team) venceu Rafael Double (JOP) por ko 1º round

Categoria 70 kg mma amador

Pedro Barbosa (Thai Team/TFT) venceu Juan pedro Xavier (Blindado Team) por desclassificação.

Categoria pesado mma amador

Moisés Lopes Ali (Thai Team) venceu Renan Mousinho (VTT) por KO no 1º round

Marinha é bicampeã do Campeonato de Jiu-Jítsu

A Marinha do Brasil conquistou o bicampeonato do Campeonato de Jiu-Jítsu das Forças Armadas ao terminar novamente na liderança da classificação geral. A segunda edição da competição foi realizada no último fim de semana, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro, e reuniu 160 militares. O Exército Brasileiro ficou com a segunda colocação, enquanto a Força Aérea Brasileira (FAB) completou o pódio.

Conor McGregor revela despedida do UFC

Conor McGregor anunciou que seu próximo compromisso no UFC marcará sua despedida do MMA. O irlandês retornou ao octógono no UFC 329, após um hiato de cinco anos na carreira. No entanto, a luta durou poucos segundos, já que o atleta sofreu uma lesão logo no início do confronto e foi forçado a abandonar o combate “O que seria uma surra geracional agora será reiniciado. Semana Internacional da Luta 2027, última dança”, escreveu Conor McGregor.

Parceiro de Magomed Ankalaev derrota Brendson Ribeiro no UFC Abu Dhabi

Em duelo nos meio-pesados (até 93 kg) no UFC Abu Dhabi, realizado na manhã deste sábado (25), na Etihad Arena, Brendson Ribeiro foi derrotado por decisão unânime dos juízes e chegou ao quarto revés consecutivo no Ultimate. Com o resultado, o brasileiro acumula agora duas vitórias e seis derrotas em oito compromissos pela organização, enquanto Magomed Tuchalov conquistou seu primeiro triunfo no octógono e se manteve invicto.

Jungle Fight 153 lota ginásio em Itu e consagra Oton Jasse, Tiago Pereira e Brena Cardozo

Em uma cidade conhecida pelos gigantes, o Jungle Fight fez uma edição à altura da fama de Itu (SP). O Ginásio Municipal Prudente de Moraes ficou completamente lotado na noite deste sábado (25), e quem chegou depois da abertura dos portões precisou acompanhar o evento de MMA pelo telão montado do lado de fora.O clima de decisão tomou conta da cidade durante toda a noite, que terminou com três novos capítulos na história da organização. Oton Jasse conquistou o cinturão dos pesos médios, Tiago Pereira manteve a hegemonia entre os galos e Brena Cardozo recuperou o título dos moscas.

Confira abaixo os resultados completos: