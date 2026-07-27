Ex-atleta olímpico brasileiro está desaparecido há mais de um mês; família faz apelo por informações

O ex-maratonista olímpico Daniel Nascimento, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 19 de junho, segundo informou a família. Conhecido no atletismo como Danielzinho, o atleta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e é o atual recordista sul-americano da maratona.

O apelo foi divulgado nas redes sociais por Valdirene Paula Ferreira, mãe do atleta, que pediu ajuda para localizar o filho.

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Segundo ela, Daniel saiu de casa, em Paraguaçu Paulista (SP), por volta das 19h, levando apenas uma mochila preta, e desde então não deu mais notícias.

De acordo com a família, Daniel enfrenta problemas psicológicos, o que aumenta a preocupação com seu desaparecimento. "Ele saiu somente com uma mochila preta nas costas. Qualquer informação será bem-vinda", escreveu a mãe em uma publicação.

Daniel Nascimento ganhou destaque no atletismo brasileiro ao representar o país na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021.

A família solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do ex-atleta seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato diretamente com a mãe de Daniel pelo telefone (18) 99605-4165.