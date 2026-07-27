Ex-atleta olímpico brasileiro está desaparecido há mais de um mês; família faz apelo por informações Daniel Nascimento, que representou o Brasil nos Jogos de Tóquio e é recordista sul-americano da maratona, foi visto pela última vez em 19 de junho Hannah Franco 27.07.26 23h11 Ex-atleta olímpico brasileiro está desaparecido há mais de um mês; saiba quem é (Wagner Carmo/CBAt) O ex-maratonista olímpico Daniel Nascimento, de 28 anos, está desaparecido desde o dia 19 de junho, segundo informou a família. Conhecido no atletismo como Danielzinho, o atleta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e é o atual recordista sul-americano da maratona. O apelo foi divulgado nas redes sociais por Valdirene Paula Ferreira, mãe do atleta, que pediu ajuda para localizar o filho. VEJA MAIS Bombeiros fazem buscas por jovem desaparecido no rio Curuá-Una, em Santarém Vítima tentava atravessar o rio a pé com um amigo quando foi levada pela água; buscas ocorrem no mesmo local onde um ônibus caiu nesta segunda-feira (27) Engenheira brasileira está desaparecida há três dias na França; polícia e amigos fazem buscas Familiares de Gabriele da Silva Monteiro viajaram para a França para auxiliar nas buscas; amiga critica atuação da polícia Segundo ela, Daniel saiu de casa, em Paraguaçu Paulista (SP), por volta das 19h, levando apenas uma mochila preta, e desde então não deu mais notícias. De acordo com a família, Daniel enfrenta problemas psicológicos, o que aumenta a preocupação com seu desaparecimento. "Ele saiu somente com uma mochila preta nas costas. Qualquer informação será bem-vinda", escreveu a mãe em uma publicação. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Daniel Nascimento ganhou destaque no atletismo brasileiro ao representar o país na maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021. A família solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do ex-atleta seja comunicada o quanto antes. Quem tiver notícias pode entrar em contato diretamente com a mãe de Daniel pelo telefone (18) 99605-4165. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Daniel Nascimento Olimpíadas Atleta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Acidente Ex-jogador do Botafogo morre em queda de muro no Rio Tássio Maia dos Santos foi identificado entre os mortos após acidente em Santa Teresa durante ventania 30.07.26 11h39 Carlos Ferreira Leão: o meio termo que não resolveu 30.07.26 11h20 Futebol Marcelo Rangel confirma convite para candidatura, mas descarta disputar vaga de deputado estadual Informação foi divulgada pelo jornalista Júnior Cunha e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 30.07.26 11h07 futebol Adversário do Remo, Santos aposta em premiações para reduzir dívidas Time pretende usa valores conquistados na Sul-Americana e classificação na Copa do Brasil é importante para aliviar crise financeira 30.07.26 10h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES REMO Remo anuncia Kappa como nova fornecedora de material esportivo Leão não renovou com a brasileira Topper e fechou parceria com empresa italiana para 2020 24.08.19 13h05 Cruzeiro se reabilita, bate Coritiba e se aproxima da zona da Libertadores do Brasileirão 30.07.26 23h47 futebol Thiago Silva tem lesão na coxa confirmada e desfalca Fluminense em clássicos da Copa do Brasil O experiente defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita ao jogar poucos minutos diante do Bahia 30.07.26 22h41 FUTEBOL Após Ney da Matta, outro técnico com passagem pelo Remo morre Luisinho Lemos, de 66 anos, estava internado há uma semana por conta de um infarto e não conseguiu se reabilitar 31.07.26 3h19