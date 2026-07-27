Bombeiros fazem buscas por jovem desaparecido no rio Curuá-Una, em Santarém

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um jovem que desapareceu nas águas do rio Curuá-Una, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã de domingo (26). As buscas ocorrem no mesmo rio onde, nesta segunda-feira (27), um ônibus caiu da ponte sobre a PA-370, deixando duas pessoas desaparecidas.
De acordo com as primeiras informações, o jovem foi arrastado por uma forte correnteza enquanto tentava atravessar o rio a pé ao lado de um amigo, em um trecho conhecido pelas corredeiras e pela grande quantidade de pedras.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, pescava no local desde sábado (25) com outro jovem. Em determinado momento, os dois decidiram atravessar o rio caminhando em direção a uma área com pedras, quando foram surpreendidos pela força da correnteza. O amigo contou aos bombeiros que conseguiu concluir a travessia, mas o jovem que vinha logo atrás foi levado pela água e desapareceu.
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Conforme informou o sargento S. Júnior em entrevista à imprensa local, a corporação já havia mobilizado uma equipe de mergulhadores para procurar o jovem desaparecido no domingo, quando receberam a informação sobre o ônibus que caiu no rio. As buscas para localizar o jovem continuam nesta segunda-feira. As operações de busca e resgate são dificultadas pelas características do local, considerado de difícil acesso, com forte correnteza e grande quantidade de pedras. Até o momento, o jovem não havia sido localizado.