Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Zé Ricardo vira ponto de equilíbrio

Quando Vitor Bueno se lesionou, na sua melhor fase, o Remo não tinha outro com capacidade para substituir. Foi então que Léo Condé apostou no volante Zé Ricardo jogando avançado, na meia. Houve perda na articulação de jogadas, mas o time ganhou na marcação. Aos poucos, Zé Ricardo foi adaptando a nova posição. Contra o Vitória ele consolidou-se como ponto de equilíbrio do time azulino, marcando muito e construindo, com direito à bela assistência para o gol de Alef Manga.

Zé Ricardo estava fadado a ser apenas uma alternativa entre os volantes. Agora, está tão importante que barrou Vitor Bueno e está virando peça fundamental no esquema de Léo Condé. Amanhã ele vai fazer o seu 30° jogo pelo Leão Azul, ainda sem fazer gol.

Atitude, essa é a diferença

A atitude competitiva que o Remo teve de sobra para vencer o Vitória, o Paysandu ficou devendo em Manaus na derrota para o Amazonas. Por que? Essa é a "questão do milhão" no universo bicolor.

Habilidosamente, o técnico Júnior Rocha fala em baixa concentração de alguns atletas, quando poderia falar de baixo empenho, ou de apatia mesmo. O Papão só volta a jogar dia 10 de agosto, em Belém contra o "lanterna" Confiança. Até lá, a causa precisa ser combatida e a competitividade do Papão restabelecida, ou a classificação ao quadrangular do acesso pode ficar na vontade. Disso não há dúvida: ou o time inteiro se investe de bravura e ambição, ou não haverá futuro.

BAIXINHAS

* Papão de apático tem sido um time espaçado. A exceção foi o segundo tempo contra o Guarani, quando ficou claro que há potencial, mas falta determinação. O time bicolor virou caricatura daquele Papão guerreiro do Parazão, da Copa Norte e da Copa Verde.

* As vaidades afloram nos afagos. Três títulos num semestre, elogios desmedidos nas redes sociais e vem a embriaguez em soberba. Alguns foram à embriaguez plena, em farras. Assim o Papão perdeu o prumo. Os números da Série C mantém o Papão bem cotado para classificação, mas a conduta do time em campo só alimenta dúvidas e angústia.

* Até com empate, contra o Mirassol, amanhã, o Remo sai da zona do rebaixamento, embora fique dependendo dos resultados de terceiros para não voltar à Z4 até o fechamento da rodada. Até agora o Remo só fechou duas rodadas fora da faixa da degola.

* Volante e meia, Patrick foi também lateral esquerdo ao longo da carreira. O atleta já é olhado por Léo Condé como alternativa para a posição, tanto que o acionou ao substituir Mayk no domingo. Apesar dos 33 anos (faz 34 em setembro), Patrick se mantém em alta performance física, em plenas condições de fazer o trabalho de Mayk.

* Em 20 rodadas da Série A, o Remo chegou apenas ao terceiro jogo sem tomar gol. Os anteriores foram no 0 x 0 com o Grêmio e no 1 x 0 sobre o São Paulo. Crédito para todo o time pelo funcionamento da marcação e destaque para os zagueiros novatos Zé Ivaldo e Matheus Felipe, dois "armários" que se impuseram não só pela força.

* Paysandu é o segundo time mais vazado da Série C com 21 gols, acima somente do Maringá que já tomou 24 gols. A média bicolor é de 1,4 gol tomado por jogo. No pós Copa Verde o time tomou 10 gols em seis jogos da Série C, média de 1,6.