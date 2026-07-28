Quanto Vozinha vai ganhar no Colo-Colo? Veja o salário milionário do goleiro após acerto com o clube

Destaque da Copa do Mundo de 2026, arqueiro de Cabo Verde assinou contrato de 18 meses e terá um dos maiores vencimentos do elenco

De acordo com a emissora chilena, o contrato tem duração de 18 meses, e Vozinha receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, o equivalente a aproximadamente R$ 254 mil. Em um ano, a remuneração chega a cerca de 564 milhões de pesos chilenos, ou aproximadamente R$ 3 milhões.

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Mesmo com um salário considerado elevado para os padrões do futebol chileno, Vozinha ainda ficará abaixo do principal nome do elenco.

O volante Arturo Vidal segue como o atleta mais bem remunerado do Colo-Colo, com vencimentos de 114 milhões de pesos chilenos mensais, cerca de R$ 616 mil.

Copa do Mundo mudou a carreira do goleiro

A contratação acontece semanas após a campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. Defendendo a seleção desde 2012, Vozinha foi um dos protagonistas da equipe africana, que alcançou pela primeira vez as oitavas de final do torneio.

Na estreia contra a Espanha, o goleiro foi eleito o melhor jogador da partida após realizar sete defesas no empate sem gols. Durante o Mundial, ainda ajudou Cabo Verde a empatar com Uruguai e Arábia Saudita antes da eliminação para a Argentina por 3 a 2, na prorrogação.

Ao todo, o arqueiro terminou a competição com 16 defesas, sendo um dos destaques do torneio e contribuindo para que Cabo Verde se tornasse a menor nação em população a alcançar a fase eliminatória de uma Copa do Mundo.