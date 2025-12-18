Capa Jornal Amazônia
Endrick será emprestado ao Lyon em 2026; entenda

Atacante vestirá a camisa 9 e terá 25 jogos como titular em contrato, mantendo metas para prêmios individuais

O Liberal

O jogador brasileiro Endrick, de 19 anos, se apresentará ao Lyon, na França, em 1º de janeiro de 2026, por empréstimo do Real Madrid. No clube francês, ele vestirá a camisa 9 e manterá ativos dois gatilhos contratuais que podem beneficiar o Palmeiras.

O empréstimo ocorre após o jogador não ter tido espaço no time de Xabi Alonso, no Real Madrid. Nesta temporada, Endrick acumulou apenas 99 minutos jogados em três partidas, sendo somente uma como titular. No Lyon, o contrato prevê que o atacante tenha ao menos 25 jogos na escalação inicial.

O vínculo com os franceses será até o fim da temporada europeia, em julho. A camisa 9 do Lyon não tem um dono definido até a chegada do atleta.

Prêmios individuais podem render milhões ao Palmeiras

As metas que continuam em vigor para Endrick envolvem duas premiações individuais de prestígio: o Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport ao melhor jogador com menos de 21 anos do futebol europeu; e o Prêmio Kopa, que também elege o melhor atleta Sub-21, mas pela France Football, a mesma responsável pela Bola de Ouro. Se o jogador vencer um desses prêmios, o Palmeiras receberá mais 1 milhão de euros (R$ 6,4 milhões na cotação atual).

Gatillos contratuais já ativados

Até o momento, Endrick já ativou três gatilhos que resultaram em repasses de valores do Real Madrid ao Palmeiras. A quantia totaliza 955 mil euros (R$ 6,2 milhões) de um montante possível de 12,5 milhões de euros (R$ 81 milhões), representando 7% do total.

Veja as metas já cumpridas por Endrick e quanto elas renderam ao Palmeiras:

  • 7 jogos pelo Real Madrid: 245 mil euros (R$ 1,3 milhão)
  • 9 jogos como titular: 675 mil euros (R$ 3,7 milhões)
  • 1 pênalti sofrido: 35 mil euros (R$ 193 mil)

Outras metas congeladas e reativáveis

Outras metas financeiras ficam congeladas durante o período de empréstimo e só poderão ser reativadas no retorno do atacante ao Real Madrid. São elas:

  • A cada jogo como titular do Real Madrid: 75 mil euros
  • A cada gol, assistência ou pênalti sofrido: 35 mil euros
  • Se for campeão espanhol e titular em pelo menos oito jogos: 500 mil euros (o valor sobe para 1 milhão de euros se ele fizer 18 jogos como titular)
  • Se for semifinalista da Champions League e titular em três jogos: 500 mil euros (o valor sobe para 1 milhão de euros se tiver sete jogos como titular)
  • Se for campeão da Champions League e titular em quatro jogos: 1 milhão de euros (o valor sobe para 2 milhões de euros se tiver oito jogos como titular)
  • Se for Top-3 no Bola de Ouro ou The Best da Fifa: 1 milhão de euros
  • Se for eleito melhor do mundo em qualquer uma das duas premiações: 2 milhões de euros

Cenário do Lyon e próximos jogos

Atualmente, o Lyon ocupa a quinta colocação na Ligue 1, com 27 pontos, estando 10 pontos atrás do líder Lens. No dia 3 de janeiro de 2026, a equipe enfrentará o Monaco, fora de casa.

Após esse compromisso, o próximo jogo pode ser pela Copa da França, caso o Lyon elimine o modesto Saint-Cyr Collonges no domingo, para avançar de fase. Outra oportunidade para Endrick fazer sua estreia no futebol francês seria em 18 de janeiro de 2026, contra o Brest, pela liga.

