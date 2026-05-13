Endrick retorna ao Real Madrid após empréstimo e já mira preparação para a Copa do Mundo O jovem atacante disputará sua última partida pelo Lyon no domingo, diante do Lens, pelo encerramento do Campeonato Francês Estadão Conteúdo 13.05.26 15h52 O retorno de Endrick ao Real Madrid já está definido. O atacante brasileiro foi comunicado oficialmente de que fará parte do elenco merengue na próxima temporada e não terá um novo empréstimo neste momento. A informação foi confirmada pela diretoria do clube espanhol nas últimas semanas. O jovem atacante disputará sua última partida pelo Lyon no domingo, diante do Lens, pelo encerramento do Campeonato Francês. De acordo com o ge, logo após a despedida, Endrick e sua família iniciarão a mudança de volta para a Espanha. Ainda de acordo com o portal, o brasileiro pediu autorização ao clube espanhol para utilizar as instalações de Valdebebas já na próxima semana. A intenção do jogador é manter a preparação física visando a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é de que Endrick retome os treinamentos a partir de quarta-feira, mas sem integração ao elenco principal comandado por Álvaro Arbeloa, que estará concentrado na reta final de La Liga. O plano é que o atacante realize trabalhos separados ou utilize a estrutura do centro de treinamento em horários alternativos aos do grupo profissional, conforme noticiou o ge. O retorno definitivo do brasileiro passou a ser tratado internamente como prioridade após a boa passagem pelo futebol francês. Durante o período no Lyon, Endrick acumulou 15 participações diretas em gols em 20 partidas, com oito gols marcados e sete assistências distribuídas. Além do desempenho individual, o Real Madrid projeta mudanças no setor ofensivo após a Copa do Mundo. Ainda segundo o ge, jovens como Mastantuono e Gonzalo García podem ser emprestados, cenário que abriria mais espaço para o atacante brasileiro, especialmente atuando pelo lado direito do ataque. A tendência é que Endrick esteja presente na lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Carlo Ancelotti divulgará os 26 selecionados para defender a Amarelinha no Mundial na segunda-feira, dia 18 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 mais esportes Paraense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Neila Monteiro, faixa roxa, subiu no lugar mais alto do pódio na competição nacional, que é chancelada pela CBJJ 13.05.26 11h49 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36 Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 FUTEBOL Ancelotti fala sobre convocar Neymar para a Copa do Mundo: 'Depende dele, não de mim' A situação de Neymar segue sendo um dos principais assuntos nos bastidores da seleção brasileira 13.05.26 9h52 mma Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar 13.05.26 10h36