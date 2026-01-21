Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Endrick quebra marca do Francês e já tem mais minutos no Lyon do que com Xabi Alonso no Real

Estadão Conteúdo

Recém-chegado ao futebol francês, o atacante Endrick já alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo Lyon. O brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia e vem mostrando serviço.

O atacante revelado pelo Palmeiras precisou de menos de 90 minutos em campo no duelo pela Ligue 1 no final de semana para estabelecer um novo recorde. Além de ter dado a assistência para o gol de Abner Vinícius e ser eleito o melhor do jogo, o ex-Palmeiras atingiu a marca de mais dribles certos em uma única partida desta edição do Campeonato Francês. Foram 9 acertos ao final do jogo.

Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

O tradicional jornal L´Équipe, da França, fez elogios ao brasileiro depois da partida do último final de semana, diante do Brest. "Lampejos de genialidade, eletrizou o estádio Groupama e conquistou os torcedores", analisou o veículo de comunicação.

Endrick teve pouco espaço no Real Madrid desde a chegada de Xabi Alonso. Recentemente, o treinador foi demitido do comando do clube espanhol e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que assumiu a função de técnico da equipe merengue.

Desde que chegou ao Lyon, Endrick acumulou 161 minutos em campo nas duas partidas. O tempo já é maior do que os 99 minutos jogados pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada.

O Lyon volta a campo pela Europa League nesta quinta-feira, 22, às 14h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Young Boys, fora de casa. A tendência é que Endrick seja novamente titular.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Endrick

Lyon

Real

Xabi Alonso
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos

Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório

21.01.26 17h07

MAIS ESPORTES

Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá

Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas

21.01.26 16h05

Futebol

Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador

Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada

21.01.26 14h28

Vai parar?

Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda

Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD

21.01.26 13h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VITÓRIA

Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha

Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos

22.01.26 0h07

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.01.26 7h00

EMPATE

Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos

A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos

21.01.26 23h57

Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação

21.01.26 23h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda