Endrick quebra marca do Francês e já tem mais minutos no Lyon do que com Xabi Alonso no Real

Recém-chegado ao futebol francês, o atacante Endrick já alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo Lyon. O brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia e vem mostrando serviço.

O atacante revelado pelo Palmeiras precisou de menos de 90 minutos em campo no duelo pela Ligue 1 no final de semana para estabelecer um novo recorde. Além de ter dado a assistência para o gol de Abner Vinícius e ser eleito o melhor do jogo, o ex-Palmeiras atingiu a marca de mais dribles certos em uma única partida desta edição do Campeonato Francês. Foram 9 acertos ao final do jogo.

Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês.

O tradicional jornal L´Équipe, da França, fez elogios ao brasileiro depois da partida do último final de semana, diante do Brest. "Lampejos de genialidade, eletrizou o estádio Groupama e conquistou os torcedores", analisou o veículo de comunicação.

Endrick teve pouco espaço no Real Madrid desde a chegada de Xabi Alonso. Recentemente, o treinador foi demitido do comando do clube espanhol e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que assumiu a função de técnico da equipe merengue.

Desde que chegou ao Lyon, Endrick acumulou 161 minutos em campo nas duas partidas. O tempo já é maior do que os 99 minutos jogados pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada.

O Lyon volta a campo pela Europa League nesta quinta-feira, 22, às 14h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Young Boys, fora de casa. A tendência é que Endrick seja novamente titular.