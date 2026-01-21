Endrick quebra marca do Francês e já tem mais minutos no Lyon do que com Xabi Alonso no Real Estadão Conteúdo 21.01.26 11h58 Recém-chegado ao futebol francês, o atacante Endrick já alcançou números importantes em apenas duas partidas pelo Lyon. O brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid para a equipe francesa até o final da temporada europeia e vem mostrando serviço. O atacante revelado pelo Palmeiras precisou de menos de 90 minutos em campo no duelo pela Ligue 1 no final de semana para estabelecer um novo recorde. Além de ter dado a assistência para o gol de Abner Vinícius e ser eleito o melhor do jogo, o ex-Palmeiras atingiu a marca de mais dribles certos em uma única partida desta edição do Campeonato Francês. Foram 9 acertos ao final do jogo. Endrick estreou pelo Lyon marcando um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Lille, pela Copa da França. No último domingo, 18, teve bom desempenho na vitória por 2 a 1 sobre o Brest, pelo Campeonato Francês. O tradicional jornal L´Équipe, da França, fez elogios ao brasileiro depois da partida do último final de semana, diante do Brest. "Lampejos de genialidade, eletrizou o estádio Groupama e conquistou os torcedores", analisou o veículo de comunicação. Endrick teve pouco espaço no Real Madrid desde a chegada de Xabi Alonso. Recentemente, o treinador foi demitido do comando do clube espanhol e deu lugar a Álvaro Arbeloa, que assumiu a função de técnico da equipe merengue. Desde que chegou ao Lyon, Endrick acumulou 161 minutos em campo nas duas partidas. O tempo já é maior do que os 99 minutos jogados pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada. O Lyon volta a campo pela Europa League nesta quinta-feira, 22, às 14h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Young Boys, fora de casa. A tendência é que Endrick seja novamente titular. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick Lyon Real Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS ESPORTES Atletas do All Star Rodas são convocadas para treinos visando o Mundial no Canadá Três jogadoras do All Star Rodas foram convocadas para um período de treinamento de olho no Mundial de Basquete em cadeira de rodas 21.01.26 16h05 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Vai parar? Independente de Tucuruí protocola pedido de suspensão do início do Parazão; entenda Clube pede que a FPF cumpra a decisão do TJ-PA que declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD 21.01.26 13h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52