Endrick perde a primeira pelo Lyon e time encerra sequência de 13 vitórias consecutivas

Estadão Conteúdo

O Lyon perdeu neste domingo (22) para o Strasbourg, por 3 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Francês, e encerrou uma sequência de 13 vitórias consecutivas na temporada. A equipe de Paulo Fonseca atuava no Stade de la Meinau, casa dos adversários, e contou com Endrick entre os titulares.

Essa também foi a primeira derrota do atacante brasileiro pelo clube francês. Desde que foi emprestado pelo Real Madrid, no início do ano, o ex-Palmeiras anotou cinco gols e deu uma assistência. No entanto, recebeu cartão vermelho em sua última partida pelo campeonato nacional e não participou da vitória sobre o Nice.

Nesse jogo, o Strasbourg, do técnico Gary ONeil, contou com gols de Martial Godo, Diego Moreira e Joaquín Panichelli. Com o bom resultado, a equipe se aproximou da zona de classificação para as competições internacionais, na 7ª colocação, três pontos atrás do Rennes, que neste momento está com a vaga para a Conference League.

Já o Lyon permanece na 3ª colocação e a tabela do Campeonato Francês não apresentou mudanças significativas. Isso porque Lens e Olympique de Marseille, que ocupam a 2ª e 4ª posição, respectivamente, também perderam seus jogos na rodada.

A expectativa de Endrick é conseguir uma vaga na próxima lista de Carlo Ancelotti, que convocará a Seleção Brasileira pela primeira vez no ano no dia 16 de março. Até lá, o time do atacante disputará mais quatro partidas, três pela liga e uma pela copa nacional.

Palavras-chave

futebol

Lyon

Endrick
Esportes
