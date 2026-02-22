Endrick perde a primeira pelo Lyon e time encerra sequência de 13 vitórias consecutivas Estadão Conteúdo 22.02.26 21h57 O Lyon perdeu neste domingo (22) para o Strasbourg, por 3 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Francês, e encerrou uma sequência de 13 vitórias consecutivas na temporada. A equipe de Paulo Fonseca atuava no Stade de la Meinau, casa dos adversários, e contou com Endrick entre os titulares. Essa também foi a primeira derrota do atacante brasileiro pelo clube francês. Desde que foi emprestado pelo Real Madrid, no início do ano, o ex-Palmeiras anotou cinco gols e deu uma assistência. No entanto, recebeu cartão vermelho em sua última partida pelo campeonato nacional e não participou da vitória sobre o Nice. Nesse jogo, o Strasbourg, do técnico Gary ONeil, contou com gols de Martial Godo, Diego Moreira e Joaquín Panichelli. Com o bom resultado, a equipe se aproximou da zona de classificação para as competições internacionais, na 7ª colocação, três pontos atrás do Rennes, que neste momento está com a vaga para a Conference League. Já o Lyon permanece na 3ª colocação e a tabela do Campeonato Francês não apresentou mudanças significativas. Isso porque Lens e Olympique de Marseille, que ocupam a 2ª e 4ª posição, respectivamente, também perderam seus jogos na rodada. A expectativa de Endrick é conseguir uma vaga na próxima lista de Carlo Ancelotti, que convocará a Seleção Brasileira pela primeira vez no ano no dia 16 de março. Até lá, o time do atacante disputará mais quatro partidas, três pela liga e uma pela copa nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Lyon Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56