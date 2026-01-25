Endrick na seleção? Dirigente explica observação: 'Mesmo nível de avaliação dos demais'

É reta final. Restam poucos meses e poucas convocações antes da Copa do Mundo. Neste momento, quem não vem sendo convocado, mas está em boa fase pode ter esperança de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. E é este o caso de Endrick. O atacante emprestado pelo Real Madrid ao Lyon vive início destacado na equipe francesa.

São quatro gols e uma assistência em três jogos. Somente neste domingo, 25, o brasileiro balançou as redes por três vezes na partida contra o Metz, pelo Campeonato Francês. A CBF está de olho, mesmo que não exponha isso detalhadamente.

"A gente não avalia e nem expõe individualmente as avaliações, que são internas da CBF. O que posso te dizer é que ele tem o mesmo acompanhamento dos demais convocáveis", tentou desconversar o coordenador de seleções masculinas Rodrigo Caetano, ao Estadão. Mas ele foi além:

"O Endrick já esteve na seleção, já foi convocado, já foi jogador do mister (Carlo Ancelotti) e tem o mesmo nível de avaliação dos demais. Inclusive, neste momento, todos os nossos profissionais estão na Europa, justamente fazendo essa varredura em todas as competições. Obviamente, no Campeonato Francês da mesma forma porque temos o Endrick e outros atuando lá."

O atacante revelado pelo Palmeiras chegou ao Real Madrid quando Ancelotti era o treinador. E mesmo não sendo um habitual titular, era consideravelmente mais utilizado do que com Xabi Alonso, último treinador do Real Madrid - o espanhol foi demitido há duas semanas e substituído por Álvaro Arbeloa, ex-zagueiro do clube e que estava no Castilla, time B do gigante espanhol.

Endrick foi cedido ao Lyon até o final da atual temporada. No Real Madrid, ele tem a concorrência, para o comando de ataque, de Gonzalo García. O espanhol revelado no clube merengue ganhou minutos na contramão da utilização do brasileiro.