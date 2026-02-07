Endrick é expulso pela segunda vez na carreira, mas Lyon vence 12º jogo consecutivo Estadão Conteúdo 07.02.26 19h57 O atacante Endrick viveu uma noite turbulenta com a camisa do Lyon neste sábado, após ser expulso pela segunda vez na carreira. Mesmo assim, o clube comandado pelo português Paulo Fonseca derrotou o Nantes, por 1 a 0, no Stade de la Beaujoire, pelo Campeonato Francês. Em alta desde que chegou na França, o jovem brasileiro recebeu o primeiro amarelo ainda aos 1 minuto e 30 segundos de jogo. Na segunda etapa, quando seu time já vencia o embate, o atacante se envolveu em um lance com o meia Dehmaine Tabibou. O árbitro Mathieu Vernice mostrou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho para o ex-palmeirense. No entanto, o VAR foi acionado e apontou que Endrick agrediu o meio-campo francês. O árbitro apontou que estava retirando o segundo cartão amarelo e mostrou o vermelho direto para o brasileiro, que teve de acompanhar o restante da partida do vestiário. Além da expulsão, o jovem não teve destaque, dando apenas um chute ao gol e realizando 13 passes durante os 61 minutos que ficou em campo. Vale lembrar que, desde que foi oficializado pelo clube, o atacante já realizou seis partidas e anotou cinco gols, dando uma assistência. Antes disso, o atleta recebeu a punição apenas uma vez na carreira, pelo Real Madrid, em dezembro do ano passado, após reclamar da arbitragem em um duelo contra o Celta de Vigo, pela La Liga. Curiosamente, o jogador não chegou a entrar em campo naquele dia. O time do Lyon marcou o gol aos 25 minutos do primeiro tempo, nos pés do tcheco Pavel Sulc, que aproveitou para desviar o chute de Afonso Moreira. A equipe visitante segurou o placar até o final e chegou à 12ª vitória consecutiva e se manteve entre os líderes do Campeonato Francês, na terceira colocação. Sem poder contar com seu camisa 9, o time de Paulo Fonseca encara o Nice, no próximo domingo, também pela liga nacional. O jogo ocorre no Groupama Stadium, em Lyon. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Francês Endrick Lyon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00