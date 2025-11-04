Endrick conversa com técnico do Leão, assiste a jogos do time e aguarda janeiro para empréstimo

Endrick é jogador do Real Madrid, mas já projeta sua ida ao Lyon, da França. Com a proposta em mãos, o camisa 9 já conversa com o treinador Paulo Fonseca, português, e acompanha os jogos da equipe francesa na Ligue 1. Ele aguarda, agora, a abertura da janela de transferências em janeiro para selar sua ida à França por empréstimo.

O Estadão mostrou na última semana que Endrick ficou empolgado com a proposta do Lyon. Sem ganhar minutos no Real Madrid - entrou em campo pela primeira vez na última rodada de La Liga, após ficar no banco oito jogos seguidos -, o atacante brasileiro já projeta sua ida para França na segunda metade da temporada 2025/2026.

Paulo Fonseca e Endrick conversaram nos últimos dias, por mais que o treinador português tivesse tentado "despistar" a contratação do atacante em entrevista coletiva na última semana. Também acompanhou os dois últimos jogos do Lyon no Campeonato Francês - empates por 3 a 3 e 0 a 0 com Paris FC e Brest, respectivamente.

O Real Madrid concordou com o empréstimo do atacante, por seis meses. O Lyon irá arcar com parte dos vencimentos do atleta, mas não terá a possibilidade de contratá-lo em definitivo ao final da temporada. O negócio é vantajoso para os franceses, que terão uma nova opção no ataque com Endrick, após perderem Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze. Por isso, o camisa 9 também entende que pode ganhar minutos, e recuperar sua confiança antes de retornar ao Real Madrid.

Outros clubes entraram na briga por Endrick nos últimos meses, em especial os ingleses. Desde a última temporada, o estafe do atacante recebe sondagens sobre uma possível saída por empréstimo da Espanha. No cenário atual, ainda que precise esperar até janeiro para selar sua saída, é "improvável", segundo fontes próximas ao jogador, que haja uma reviravolta e faça com que Endrick troque a França por outro destino.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick entendia que tinha espaço e confiança para se desenvolver na capital espanhola. Ele ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Com Xabi Alonso, o cenário mudou.

Endrick também pode entrar em campo com a Xabi Alonso até lá, como ocorreu na última rodada de La Liga, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar desse desejo de se consolidar na equipe do Real Madrid. Contra o Valencia, disputou 14 minutos, ao entrar no lugar de Kylian Mbappé.