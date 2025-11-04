Endrick conversa com técnico do Leão, assiste a jogos do time e aguarda janeiro para empréstimo O Real Madrid concordou com o empréstimo do atacante, por seis meses Estadão Conteúdo 04.11.25 16h03 Endrick é jogador do Real Madrid, mas já projeta sua ida ao Lyon, da França. Com a proposta em mãos, o camisa 9 já conversa com o treinador Paulo Fonseca, português, e acompanha os jogos da equipe francesa na Ligue 1. Ele aguarda, agora, a abertura da janela de transferências em janeiro para selar sua ida à França por empréstimo. O Estadão mostrou na última semana que Endrick ficou empolgado com a proposta do Lyon. Sem ganhar minutos no Real Madrid - entrou em campo pela primeira vez na última rodada de La Liga, após ficar no banco oito jogos seguidos -, o atacante brasileiro já projeta sua ida para França na segunda metade da temporada 2025/2026. Paulo Fonseca e Endrick conversaram nos últimos dias, por mais que o treinador português tivesse tentado "despistar" a contratação do atacante em entrevista coletiva na última semana. Também acompanhou os dois últimos jogos do Lyon no Campeonato Francês - empates por 3 a 3 e 0 a 0 com Paris FC e Brest, respectivamente. O Real Madrid concordou com o empréstimo do atacante, por seis meses. O Lyon irá arcar com parte dos vencimentos do atleta, mas não terá a possibilidade de contratá-lo em definitivo ao final da temporada. O negócio é vantajoso para os franceses, que terão uma nova opção no ataque com Endrick, após perderem Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze. Por isso, o camisa 9 também entende que pode ganhar minutos, e recuperar sua confiança antes de retornar ao Real Madrid. Outros clubes entraram na briga por Endrick nos últimos meses, em especial os ingleses. Desde a última temporada, o estafe do atacante recebe sondagens sobre uma possível saída por empréstimo da Espanha. No cenário atual, ainda que precise esperar até janeiro para selar sua saída, é "improvável", segundo fontes próximas ao jogador, que haja uma reviravolta e faça com que Endrick troque a França por outro destino. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick entendia que tinha espaço e confiança para se desenvolver na capital espanhola. Ele ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Com Xabi Alonso, o cenário mudou. Endrick também pode entrar em campo com a Xabi Alonso até lá, como ocorreu na última rodada de La Liga, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar desse desejo de se consolidar na equipe do Real Madrid. Contra o Valencia, disputou 14 minutos, ao entrar no lugar de Kylian Mbappé. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Endrick Lyon empréstimo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B 04.11.25 16h17 que fase! Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025 04.11.25 16h16 Futebol Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única' Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título 04.11.25 12h29 Futebol Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo 04.11.25 12h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09