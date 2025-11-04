Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Endrick conversa com técnico do Leão, assiste a jogos do time e aguarda janeiro para empréstimo

O Real Madrid concordou com o empréstimo do atacante, por seis meses

Estadão Conteúdo

Endrick é jogador do Real Madrid, mas já projeta sua ida ao Lyon, da França. Com a proposta em mãos, o camisa 9 já conversa com o treinador Paulo Fonseca, português, e acompanha os jogos da equipe francesa na Ligue 1. Ele aguarda, agora, a abertura da janela de transferências em janeiro para selar sua ida à França por empréstimo.

O Estadão mostrou na última semana que Endrick ficou empolgado com a proposta do Lyon. Sem ganhar minutos no Real Madrid - entrou em campo pela primeira vez na última rodada de La Liga, após ficar no banco oito jogos seguidos -, o atacante brasileiro já projeta sua ida para França na segunda metade da temporada 2025/2026.

Paulo Fonseca e Endrick conversaram nos últimos dias, por mais que o treinador português tivesse tentado "despistar" a contratação do atacante em entrevista coletiva na última semana. Também acompanhou os dois últimos jogos do Lyon no Campeonato Francês - empates por 3 a 3 e 0 a 0 com Paris FC e Brest, respectivamente.

O Real Madrid concordou com o empréstimo do atacante, por seis meses. O Lyon irá arcar com parte dos vencimentos do atleta, mas não terá a possibilidade de contratá-lo em definitivo ao final da temporada. O negócio é vantajoso para os franceses, que terão uma nova opção no ataque com Endrick, após perderem Alexandre Lacazette e Georgess Mikautadze. Por isso, o camisa 9 também entende que pode ganhar minutos, e recuperar sua confiança antes de retornar ao Real Madrid.

Outros clubes entraram na briga por Endrick nos últimos meses, em especial os ingleses. Desde a última temporada, o estafe do atacante recebe sondagens sobre uma possível saída por empréstimo da Espanha. No cenário atual, ainda que precise esperar até janeiro para selar sua saída, é "improvável", segundo fontes próximas ao jogador, que haja uma reviravolta e faça com que Endrick troque a França por outro destino.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick entendia que tinha espaço e confiança para se desenvolver na capital espanhola. Ele ganhou minutos em seu primeiro ano na Europa, e chegou a se firmar como titular do treinador italiano na Copa do Rei, na qual foi vice-artilheiro com cinco gols. Com Xabi Alonso, o cenário mudou.

Endrick também pode entrar em campo com a Xabi Alonso até lá, como ocorreu na última rodada de La Liga, mas a tendência é que o cenário de um empréstimo não mude drasticamente, apesar desse desejo de se consolidar na equipe do Real Madrid. Contra o Valencia, disputou 14 minutos, ao entrar no lugar de Kylian Mbappé.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Endrick

Lyon

empréstimo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo levou cinco gols nos acréscimos e pontos perdidos garantiriam acesso à Série A; veja números

Leão Azul é atualmente o terceiro colocado na Série B, mas gols sofridos nos acréscimos atrapalharam o clube na Série B

04.11.25 16h17

que fase!

Ministério Público abre investigação preliminar sobre repasses e gestão no Paysandu

Promotora cobra explicações do clube e do Banpará após denúncia de possível irregularidade em repasses de patrocínio entre 2021 e 2025

04.11.25 16h16

Futebol

Marcelo Rangel supera lesão, volta a jogar pelo Remo e mira o acesso: 'Oportunidade única'

Jogador azulino disse que o clube tem condições até de brigar pelo título

04.11.25 12h29

Futebol

Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP

Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo

04.11.25 12h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos

Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026

04.11.25 10h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda