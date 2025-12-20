Anderson Silva derrota Tyron Woodley por nocaute técnico em luta de boxe Luta marca aparição do Spider nos ringues após carreira histórica no MMA Estadão Conteúdo 20.12.25 9h37 Anderson Silva voltou a vencer no boxe profissional. Nesta sexta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, o brasileiro superou o ex-campeão dos meio-médios do UFC Tyron Woodley por nocaute técnico no segundo round, em luta que marcou mais uma aparição do Spider nos ringues após a carreira histórica no MMA. O combate começou estudado, com poucos golpes conectados no primeiro assalto. Woodley tentou encurtar a distância e arriscou algumas ações ofensivas, enquanto Anderson priorizou a movimentação e o controle do ritmo, sem se expor. A cautela predominou até o intervalo, com o brasileiro administrando o duelo. No segundo round, Anderson acelerou. Com maior volume e precisão, encaixou uma sequência que levou Woodley ao knockdown. O americano até se levantou durante a contagem, mas demonstrava dificuldades para se defender, e o árbitro decidiu interromper a luta, decretando o nocaute técnico com 1min33s. Após a vitória, Anderson destacou a importância da preparação e reafirmou a paixão pela luta. "Olha esses caras aqui (minha equipe). Eles me incentivam, me fazem trabalhar duro todos os dias. Meu treinadores. Continuo fazendo aquilo que amo. Esperei ter o meu tempo. Sigo fazendo meu trabalho. Não, essa não é minha última luta. Sigo treinando duro", disse. O brasileiro também voltou a citar Chris Weidman, adversário originalmente escalado para o evento, mas que acabou fora por lesão, como um possível rival em um próximo compromisso. "Agradeço ao meu adversário por ter aceitado a luta, uma grande lenda do UFC. Não é qualquer um que aceita entrar aqui em tão pouco tempo. Chris Weidman, espero que você esteja melhor. Vamos dar um show. Vamos mostrar que lutadores do UFC podem lutar e respeitam o boxe", declarou Spider, ainda no ringue. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Anderson Silva Tyron Woodley COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22