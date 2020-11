Empresário afirma que Anderson vai rescindir com UFC; Dana nega

O empresário Jorge Guimarães, o “Joinha”, afirmou que Anderson Silva não tem mais contrato com o UFC. Segundo o agente, o peso-médio, de 45 anos, chegou a um acordo verbal para a rescindir com a companhia após quase 15 anos de parceria. O MMA Fighting publicou inicialmente a informação.

No entanto, o outro lado da história não confirma a versão apresentada por “Joinha”. Dana White, presidente do UFC, afirmou ao site TMZ Sports que a franquia não liberou “Spider” e que o brasileiro está “aposentado” do esporte. Ao Canal Combate, Jorge Guimarães disse que o acordo foi “mútuo” e que o peso-médio “está refletindo” sobre a decisão de seguir ou não lutando.

No último dia 31, em Las Vegas, Anderson se apresentou pela última vez no UFC e foi nocauteado por Uriah Hall. Dana disse, após o evento, que não iria mais oferecer lutas ao ex-campeão, mesmo com um combate ainda no contrato do “Spider”. Em um post, o brasileiro se “despediu” do MMA.