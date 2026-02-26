Empresa dispensada pelo São Paulo vai à Justiça e cobra R$ 5 milhões por rescisão de contrato Estadão Conteúdo 26.02.26 20h08 A FGoal ingressou com uma ação contra o São Paulo, na qual cobra R$ 5,18 milhões pela rescisão do contrato. A empresa foi dispensada sob argumento de justa causa pela gestão são-paulina no começo do mês. O Estadão entrou em contato com o clube, que disse não ter cito citado nos autos ainda e reiterou indícios de quebra de confiança e de boa-fé por parte da antiga parceira comercial A FGoal alega que não há fundamento para uma rescisão por justa causa. O valor cobrado envolve os lucros que seriam obtidos até 2029, prazo do acordo, danos morais e materiais. A ação corre sob sigilo na 2ª Vara Cível do Butantã. O São Paulo solicitou rescisão por justa causa após verificar descontos em repasses da FGoal ao clube. A empresa é responsável pela venda de comidas e bebidas no MorumBis desde 2023 e pela administração da praça de alimentação do clube social desde 2024. As compras feitas pelos sócios nos restaurantes do clube e pagas em cartão caem direto em uma conta administrada pela FGoal, que repassava o valor ao São Paulo. O clube disse não estar ciente sobre os descontos. Já a FGoal afirma que isso estava acordado entre as partes e que os descontos se referiam ao serviço de TI e fiscais que monitoravam se apenas as maquininhas corretas estavam sendo usadas no clube. Ainda antes de o São Paulo romper com a FGoal, a empresa entrou na mira da força-tarefa da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que investiga o clube. Um inquérito foi aberto para apurar possíveis desvios feitos na conta vinculada às maquininhas de cartão. Além da FGoal, há suspeita sobre o ex-diretor-geral do clube social, Antônio Donizete, o Dedé. Ele é investigado por causa de um áudio no qual fala sobre cobranças em cima de empresas que atuam no clube. Na gravação, a qual o Estadão teve acesso, Dedé diz que a taxa para uma empresa entrar no clube varia de R$ 100 mil a R$ 150 mil. Depois, ele fala que é cobrado até 20% do faturamento bruto. "Isso foi político. Minha saída foi política", disse, justificando que não houve irregularidade. O ex-diretor também divulgou uma nota sobre o tema. "O sistema de vendas que implantamos foi baseado em modelos já utilizados por shoppings e outros clubes. Utilizamos a plataforma da Zig, que hoje atende mais de 2 mil clientes no Brasil, incluindo arenas, restaurantes e clubes", escreveu. Dedé saiu do cargo pouco depois de o presidente Harry Massis Júnior assumir no lugar de Júlio Casares. Ele diz que falava apenas como representante do São Paulo e que nunca recebeu valores no cargo. Dedé também nega o conhecimento dos descontos apontados pelo São Paulo nos repasses da FGoal. Segundo o ex-diretor, isso era combinado com o departamento financeiro. Após tornado público o pedido de rescisão do São Paulo, a FGoal afirmou que a diretora jurídica do clube, Erika Podadera, teria apontado motivo político para o fim do contrato. Ela nega. A FGoal existe desde 2019, mas abriu outro CNPJ quando passou a atender o São Paulo em 2023. O endereço da nova pessoa jurídica é no MorumBis. A empresa afirma que isso se deu por questões logísticas, para o recebimento de mercadoria. Outra mudança entre os dois CNPJs, porém, é o capital de cada um. O primeiro aponta R$ 5 mil, enquanto o segundo tem o valor de R$ 50 mil. 