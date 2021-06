Empate contra o Náutico mantém CRB invicto dentro de casa

Na noite da última terça-feira, o CRB recebeu o Náutico pela 8ª rodada da Série B e conseguiu um empate heroico ao conseguir o gol da igualdade aos 45 minutos da etapa final.

Apesar do empate não ter colocado o Galo dentro do G-4, o time alagoano manteve a invencibilidade dentro da sua casa.

Nos quatro jogos como mandante, o CRB obteve dois empates e duas vitórias. Antes do Náutico, o Galo havia empatado com o Remo e vencido o Confiança e Brasil de Pelotas.

Sequência em casa

Nas próximas duas rodadas, o time alagoano joga dentro do seu estádio no clássico diante do CSA e depois o Botafogo.