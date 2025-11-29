Emiliano Díaz é intimado por oficial de justiça em São Januário após derrota do Internacional Estadão Conteúdo 29.11.25 9h58 Filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, do Internacional, Emiliano Díaz foi intimado por um oficial de justiça no vestiário de São Januário, no Rio de Janeiro, após a derrota da equipe gaúcha por 5 a 1 para o Vasco, na noite desta sexta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o site ge, Emiliano responde a um processo trabalhista movido por um ex-funcionário, que prestou serviços para ele como jardineiro, na curta passagem da dupla pelo Rio de Janeiro entre o fim da 2023 e o início de 2024. Na ocasião, Ramón e Emiliano ajudaram o próprio Vasco a escapar do rebaixamento no Brasileiro, mas acabaram demitidos após a eliminação para o Nova Iguaçu no Carioca e um início ruim no campeonato nacional. O auxiliar argentino recebeu a intimação do oficial após o jogo, antes da entrevista coletiva ao lado do pai, e disse apenas que "está tudo arrumado". Esta é mais uma dor de cabeça para Emiliano Díaz, que, junto a Ramón, tenta salvar o Internacional do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Com a derrota em São Januário, o time colorado soma 41 pontos, em 16º lugar, e poderá encerrar a 36ª rodada na zona de rebaixamento, caso o Vitória derrote o Mirassol, neste sábado, às 16h, no Barradão. Com apenas um triunfo nos últimos oito jogos, o Inter tentará escapar da queda à Série B nos jogos derradeiros contra o São Paulo, fora, e Red Bull Bragantino, em Porto Alegre. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vasco Internacional Emiliano Díaz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00