Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Em quadra com iluminação criticada, seleção feminina estreia com vitória no Mundial de vôlei

Estadão Conteúdo

Em busca da sonhada e inédita medalha de ouro, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou com uma sólida vitória no Mundial, nesta sexta-feira. Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, a equipe de José Roberto Guimarães venceu a modesta equipe da Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

As principais jogadoras da seleção foram Gabi e Júlia Bergmann, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Mas a maior pontuadora do confronto foi a oposta grega Mártha Anthoúli, responsável por 18 pontos.

Com o resultado, as brasileiras despontam no Grupo C da primeira fase. A chave tem ainda França e Porto Rico. As duas melhores seleções avançam às oitavas de final. O time nacional volta à quadra no domingo, novamente às 9h30 (de Brasília), para enfrentar as francesas.

Nesta sexta, Zé Roberto escalou a seleção para a estreia com Kisy, Júlia Kudiess, Júlia Bergmann, Diana, Gabi, Roberta e a líbero Marcele. Do outro lado da quadra, o Brasil encontrou uma adversária que não está na lista de favoritas.

O time grego não disputava o Mundial desde 2002, data da sua única participação no evento. A equipe europeia é apenas a 31ª colocada no ranking da federação internacional (o Brasil ocupa o 2º lugar). Para piorar, a Grécia não conta com sua principal jogadora, a ponteira Anthí Vasilantonáki, lesionada.

Se a vitória da seleção brasileira não surpreendeu, o que chamou a atenção foi o local da partida. Localizada num centro de eventos, a quadra foi criticada pela iluminação ruim, com direito à sombra das jogadoras. Em diversos momentos do duelo, o técnico grego, Apostolos Oikonomou, se mostrou incomodado com a "escuridão" da quadra.

A partida começou com um equilíbrio que durou pouco e logo foi superado pelo domínio brasileiro. Sob a liderança de Kisy, que voltou a ser titular nesta sexta, o Brasil mostrou versatilidade no ataque e abriu vantagem aos poucos até sacramentar uma frente de sete pontos no placar.

Embalado, o time nacional deslanchou no segundo set. Abriu 10/5 sem maior resistência e encaminhou o triunfo na parcial com facilidade. Do outro lado, a Grécia só conseguiu se soltar um pouco a partir do início do terceiro set, sob a liderança de Mártha Anthoúli, principal jogadora da equipe no Mundial.

O time grego esboçou reação na disputa dos primeiros pontos. Mas o Brasil freou rapidamente o jogo das adversárias. Com uma vantagem de oito pontos (17 a 9), voltou a deslanchar na partida e sacramentou a vitória sem dificuldades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vôlei

Mundial feminino

Brasil

Grécia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

SÉRIE B

Leandro Vilela vira dúvida no Paysandu para enfrentar o Operário

Volante trata lesão muscular e pode ser substituído por Martinez diante do Operário

21.08.25 15h59

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

Mais esportes

Praia do Maçarico recebe abertura do Circuito Salinense de Bodyboarding 2025

Competição começará na sexta-feira (22) com finais no domingo (24); ABBS prevê até quatro etapas em 2025 e aposta em parceria com a Confederação Brasileira

21.08.25 12h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

APRESENTADO

Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui'

Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém

21.08.25 18h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda