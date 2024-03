Em parceria com o Liverpool, Google cria IA para substituir técnico de futebol em jogos

A tecnologia está presente em todos os ambientes da sociedade e se tornou grande aliada do esporte, especialmente na preparação de atletas e revisões de lances difíceis. Depois do VAR, o Google DeepMind, desenvolvedora de inteligência artificial (IA), em parceria com o Liverpool, anunciou a criação de IA que pode atuar como técnica de futebol. A novidade chamou a atenção, mas, ainda está nos primeiros testes.

Os resultados iniciais foram divulgados na última terça-feira (19) na revista científica "Nature Communications". De acordo com os dados, o IA, em algumas funções, superou os profissionais seres humanos.

Os testes estão concentrados na sugestão de qual o melhor posicionamento dos jogadores em campo, seja no ataque, defesa ou nas cobranças de escanteio.

Após coletar dados de partidas da Premier League, o IA sugeriu as posições para cada atleta durante uma cobrança dos escanteios em vários cenários. Em 90% das sugestões, a equipe técnica especializada do Liverpool (com três analistas de dados, vídeo e um treinador assistente) concordou que os posicionamentos eram melhores do que os pensados por eles.

"Do ponto de vista da inteligência artificial, o que é interessante é o quanto o futebol é um jogo muito dinâmico, com muitos fatores normalmente ignorados que acabam tendo influência direta no resultado final. Por isso, ele é desafiador", declarou Petar Velickovic, um dos responsáveis pelo desenvolvimento da IA, em entrevista ao jornal "Financial Times".

Ainda não há previsão de quando o estudo será concluído ou como ele será implantado na prática no futebol. É possível que a inteligência artificial seja mais um aliado na hora de escalar um time, criar jogadas ensaiadas ou indicar as melhores posições em campo.