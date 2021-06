Em fim de vínculo com o Barcelona, Messi recebe 'proposta' do Íbis, que faz exigências e lança campanha

O íbis está no mercado após fechar o maior contrato de patrocínio de sua história, e tem alvo definido: trata-se de Messi, que chegou ao seu último dia de contrato com o Barcelona nesta quarta-feira e ainda não tem futuro definido. O 'Pior Time do Mundo' fez uma proposta de contrato com exigências peculiares ao craque, que está disputando a Copa América pela Argentina. Tudo isso em tom de brincadeira, claro.

O Pássaro Preto de Pernambuco estipulou em contrato divulgado nas redes um vínculo de 15 anos onde o argentino não pode fazer muitos gols, não pode ser campeão e nem usar a camisa 10, que é do ídolo Mauro Shampoo. Além disso, ele deveria jurar três vezes que Pelé é maior que Maradona.

No início de junho, o presidente Ozir Ramos Jr. revelou com exclusividade ao LANCE! que fechou o maior acordo de patrocínio dos 82 anos de história do clube - e que o dinheiro permitirá que o clube lute pelo acesso à elite do estadual de Pernambuco e melhore a estrutura para o andamento do trabalho.

À partir da próxima série A2 do Estadual, a marca BetssonFC, que é o fantasy game da empresa controlada por um dos maiores grupos de jogos do mundo, vai estar estampado como patrocinador máster na camisa do Pássaro Preto. Mesmo com o aporte, a contratação de Messi não passa obviamente de uma brincadeira nas redes sociais, do clube que é reconhecido pelas brincadeiras com rivais de todo o país e do mundo.

Essa é a segunda proposta de 'peso' que Messi recebe do futebol brasileiro. Também nesta quarta o 14 de Julho, queridinho da Copa do Brasil que foi eliminado pelo São Paulo, 'anunciou' o 'ET', com direito a montagem e tudo.