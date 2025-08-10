Em família: conheça filhos que seguem os passos dos pais no esporte Desportistas acabam criando carreiras no esporte, seguindo os passos de seus pais Estadão Conteúdo 10.08.25 11h07 Bruninho e Bernardinho (Reprodução / Redes sociais) Diz o ditado que "filho de peixe, peixinho é". No esporte, essa herança familiar aparece com frequência quando os filhos escolhem seguir a carreira dos pais, muitas vezes incentivados desde cedo em casa. Neste Dia dos Pais, destacamos alguns exemplos de atletas que, motivados pelas raízes, buscam construir suas próprias trajetórias. EDINHO E PELÉ Filho do Rei do Futebol, Edinho seguiu os passos do pai, mas em outra posição: goleiro. Ele atuou principalmente pelo Santos, onde disputou 195 partidas entre 1991 e 1998, além de passagens por Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta, clube em que encerrou a carreira em 1999. Edinho já afirmou que o futebol sempre foi uma das principais ligações entre ele e Pelé. Após pendurar as luvas, o filho do maior jogador de todos os tempos acumulou experiências como treinador em clubes como Mogi Mirim, Água Santa e Londrina. Hoje, além de buscar novas oportunidades no comando de equipes, dedica parte do tempo a cuidar do legado do pai, missão que assumiu após a morte de Pelé. MICK SCHUMACHER E MICHAEL Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, Mick segue carreira no automobilismo tentando repetir os passos do pai. O alemão correu pela equipe Haas na Fórmula 1 em 2021 e 2022, e atualmente é piloto da Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA. Além disso, já atuou como piloto reserva da Mercedes e da McLaren na F1. BRUNINHO E BERNARDINHO Bruno Rezende, o Bruninho, é um dos exemplos mais conhecidos. Filho de Bernardinho, um dos maiores vencedores da história do vôlei, e de Vera Mossa, ex-atleta que participou de três Jogos Olímpicos, ele se firmou como levantador, mesma posição do pai. Bernardinho marcou época tanto como jogador - integrando a "geração de prata", responsável pela primeira medalha olímpica do Brasil no vôlei - quanto como técnico, comandando as seleções masculina e feminina com diversos títulos, incluindo dois ouros olímpicos em 2004 e 2016. Curiosamente, Bernardinho foi técnico de Bruninho na Seleção, e juntos comemoraram o ouro em 2016, no Rio de Janeiro. Antes disso, o atlta já havia conquistado duas pratas olímpicas, em 2008 e 2012. STEPHEN CURRY E DELL Stephen Curry, reconhecido como um dos maiores arremessadores da NBA, se apaixonou pelo basquete ainda criança, influenciado pelo pai, Dell Curry, que atuou pelo Charlotte Hornets nos anos 1990. Stephen segue fazendo história pelo Golden State Warriors, com quatro títulos da NBA no currículo. O talento na família não ficou restrito apenas ao astro mais velho. Seth Curry, filho mais novo de Dell, também é jogador da NBA, atualmente no Charlotte Hornets. MAX VERSTAPPEN E JOS Max Verstappen, tetracampeão consecutivo de Fórmula 1, é filho do ex-piloto Jos Verstappen, que disputou a categoria entre 1994 e 2003, mas sem destaque. Desde cedo, Max foi criado sob a orientação rigorosa do pai, que destacou a força mental do filho como diferencial na trajetória rumo ao topo do automobilismo. Estreante na Fórmula 1 aos 17 anos pela Toro Rosso (atual AlphaTauri), Max foi responsável por uma mudança na regra da FIA, que desde 2016 passou a proibir pilotos menores de idade na categoria. Piloto da Red Bull desde 2016, Max conquistou os títulos mundiais entre 2021 e 2024, mantendo o legado da família Verstappen no esporte. DAVIDE ANCELOTTI E CARLO Filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, Davide iniciou a carreira como auxiliar técnico ao lado do pai, participando de grandes conquistas na Europa. Aos 36 anos, já acumula experiência como treinador principal e atualmente comanda o Botafogo. Embora carregue o sobrenome de um dos maiores técnicos da história do futebol, Davide busca construir sua trajetória de forma independente. A relação com o pai, porém, permanece como influência importante e referência no esporte. 