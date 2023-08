Em estreia de Mané, Cristiano Ronaldo salva Al-Nassr de derrota

Cristiano Ronaldo salvou o Al-Nassr de uma derrota nesta quinta-feira (03), na partida contra o Zamalek, do Egito, pela última rodada do Grupo C da Liga dos Campeões Árabe. O craque português marcou o empate da equipe saudita por 1 a 1, durante a estreia de Sadio Mané no clube.

VEJA MAIS

O atacante senegalês entrou em campo após o intervalo e atuou no segundo tempo ao lado de CR7 e Anderson Talisca. Zamalek abriu o placar com Ahmed Sayed cobrando pênalti, e caso o Al-Nassr perdesse, seria desclassificado da competição ainda na fase de grupos.

Surpreendentemente, Cristiano Ronaldo marcou um gol de empate de cabeça aos 42 minutos do segundo tempo após um cruzamento da esquerda, levando a torcida a loucura. Confira!

Agora, o Al-Nassr chega aos cinco pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo C da Copa Árabe dos Campeões, atrás do Al-Shabab, também da Arábia Saudita. No próximo domingo (06), às 12h (horário de Brasília) enfrenta o Raja Casablanca, pelas quartas de final da Liga dos Campeões Árabe.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)