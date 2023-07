Al-Nassr contrata Sadio Mané por R$192 milhões, afirma jornalista

O atacante senegalês Sadio Mané já tem casa nova: o jogador teria sido comprado oficialmente pelo Al-Nassr nesta sexta-feira (28) por 37 milhões de euros (R$192 milhões). A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

VEJA MAIS

Mané chegou ao Bayern de Munique em junho de 2022, como substituto do atacante polonês Robert Lewandowski, que foi para o Barcelona. O jogador entrou em campo pelo Bayern em 38 partidas e marcou 12 gols além de ter dado 6 assistências.

O jogador, que foi recentemente contratado, se envolveu em uma briga com o alemão Leroy Sané, chegando a dar um soco no jogador durante uma discussão no vestiário. O clima nos bastidores da equipe não era dos melhores.

Com a chegada de Mané, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, contabiliza quatro contratações de peso para a atual temporada: o lateral-esquerdo Alex Telles, o meio-campista Seko Fofana e o volante croata Marcelo Brozovic.

Mané começou sua carreira no Metz, da França, e teve passagens pelo Salzburgo e Southampton, até chegar ao Liverpool, em 2016, onde se destacou pelo seu futebol. Comprado ao final da temporada 2021/22 pelo Bayern por 32 milhões de euros, o jogador de 32 anos conquistou o Campeonato Alemão e a Supertaça da Alemanha pelo clube.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)