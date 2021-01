Em divulgação do Mundial de Clubes, Fifa substitui torcedores de Palmeiras e Santos por 'torcida' do Brasil

Em vídeo postado nesta quinta-feira divulgando o Mundial de Clubes, a Fifa não pode colocar torcedores do representante da América do Sul, já que Palmeiras e Santos disputam a final da Libertadores neste sábado, às 17h, no Maracanã. Sem saber o campeão, mas com a certeza de que será um brasileiro, a federação colocou torcedores da Seleção Brasileira para divulgar o representante do continente.

No vídeo de divulgação aparecem torcedores de Bayern de Munique (Alemanha), Al Ahly (Egito), Al-Duhail (Qatar) e Ulsan (Coreia do Sul) com as camisas dos clubes. Já os torcedores do Tigres, clube mexicano representante da América do Norte, Central e Caribe, foram substituídos por pessoas vestidas com a camisa da seleção do México, mesmo modelo adotado com os brasileiros. Um dos torcedores do Brasil tem escrito "Brazil" (Brasil em inglês) na testa.

O Mundial de Clubes da Fifa tem início no dia 4 de fevereiro, com as partidas Tigres x Ulsan e Al-Duhail x Al Ahly, pelas quartas de final. O vencedor de Tigres x Ulsan enfrenta Palmeiras ou Santos na semifinal. Já quem levar a melhor no duelo Al-Duhail x Al Ahly encara o Bayern de Munique na outra semifinal.