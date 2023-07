Em dívida, Al Nassr está impedido de contratar novos jogadores

O Al-Nassr enfrenta uma punição da FIFA que o impede de realizar novas contratações. A penalidade foi imposta por conta de uma dívida do clube saudita com o Leicester, referente à compra do atacante nigeriano Musa em 2018. O Al-Nassr deixou de pagar os bônus de desempenho no valor de 390 mil libras (R$ 2,4 milhões), além dos juros.

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) deu ganho de causa ao Leicester, e em 2021, o Al-Nassr foi notificado de que seria proibido de inscrever novos jogadores caso não efetuasse o pagamento. Atualmente, o clube saudita conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco e Luís Castro, ex-Botafogo, como técnico.

Segundo informações da imprensa internacional, o clube já está trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível e se livrar da restrição imposta pela FIFA.

Até o momento, o Al-Nassr realizou apenas uma contratação para a próxima temporada. O meio-campista croata Brozovic, vem da Inter de Milão para ser o reforço do time por 18 milhões de euros (R$ 96 milhões).

Além dele, o atacante marroquino Ziyech também estava previsto como um reforço, mas, de acordo com a imprensa saudita, ele não passou nos exames médicos devido a um problema no joelho. O próximo alvo do Al-Nassr seria o meia Otávio, do Porto, de acordo com a imprensa de Portugal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)