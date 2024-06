Em Curitiba, Internacional vence, se aproxima dos líderes e afunda o Grêmio na zona de rebaixamento

O Internacional ratificou o favoritismo e venceu o Grêmio, neste sábado, por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Este foi o primeiro Gre-Nal disputado em outro estado do país, devido às enchentes ocorridas mês passado no Rio Grande do Sul.

No Gre-Nal 442, o Inter somou a vitória 163, enquanto o Grêmio permanece com 141 triunfos. Foram registrados 138 empates. A equipe colorada chegou aos 17 pontos, se aproximou dos líderes, deixando o tricolor gaúcho apenas com seis, afundado na zona de rebaixamento da Série A.

VEJA MAIS

O Inter chegou para o clássico com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco apresentações, enquanto o Grêmio somava três derrotas, um empate e uma derrota.

Grêmio e Inter honraram a tradição de jogos sempre muito disputados. Com muita disposição para marcar e buscar as jogadas de ataque, as equipes criaram uma boa chance cada uma antes dos dez primeiros minutos.

O Inter chegou primeiro com Renê, que pegou um rebote na entrada da área, mas bateu mal na bola, aos cinco minutos. Aos sete, Pavón arrancou pela direita e chutou em curva, mas não acertou o ângulo superior direito de Fabrício.

Tanta vontade por parte dos dois lados fez com que os times errassem muitos passes e finalizações. Galdino, Bustos e Alan Patrick foram exemplos disso, ao demonstrarem grande ansiedade na hora do chute, errando o alvo.

Depois de um início empolgante, o nível técnico das equipes caiu muito na segunda parte do primeiro tempo. Os jogadores erraram passes, lançamentos e até arremessos laterais.

Os times voltaram do mesmo jeito para o segundo tempo. Como em dez minutos quase nada aconteceu, o irrequieto Eduardo Coudet mexeu no time e deu resultado. O Inter abriu o placar, aos 18 minutos, com Vitão, que pegou o rebote de jogada iniciada pelo habilidoso Alan Patrick.

Renato só foi fazer alterações aos 23 minutos, ao colocar Nathan Fernandes e Edenílson. Dois minutos depois, Gustano Nunes arrancou pela esquerda, mas finalizou fraco para fácil defesa de Fabrício. O Inter respondeu com Wesley.

O Grêmio tentou pressionar, enquanto o Inter apostou nos contra-ataques. Com mais tranquilidade, o time colorado teve o controle do jogo e quase ampliou nos acréscimos, mas a trave salvou o Grêmio do segundo gol. O tricolor ainda teve a chance de empatar, aos 48, mas a cabeçada de Geromel saiu por pouco.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 INTERNACIONAL

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro (Fábio), Pedro Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi (Rodrigo Ely), Carballo (Edenílson) e Cristaldo; Everton Galdino (João Pedro Galvão), Gustavo Nunes e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

INTERNACIONAL: Fabricio; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Aránguiz) e Alan Patrick (Mercado); Wanderson (Igor Gomes), Alario (Lucca/Gustavo Prado) e Wesley. Técnico: Eduardo Coudet.

GOL: Vitão aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Gustavo Martins, Fernando, Gustavo Nunes, Bustos e Dodi.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (FIFA - SC).

RENDA: R$ 2.528.475,00.

PÚBLICO: 27.961 pagantes (27.771 total).

LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)