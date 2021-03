Em crise no Benfica, Jorge Jesus cita carinho da torcida do Flamengo e detalha planos para o futuro

Jorge Jesus deixou o Brasil há mais de sete meses, mas tem seu nome vinculado ao Flamengo regularmente. Desejo de parte da torcida rubro-negra, o treinador vive momento conturbado no Benfica e foi perguntado, em coletiva de imprensa neste domingo, sobre os planos para o futuro. Segundo ele, apesar do má fase atual, a ideia é cumprir o contrato com o clube português.

- Eu tenho dois anos de contrato com o Benfica e é isto que eu penso. Quero cumprir o meu contrato com o Benfica.

Na mesma entrevista, Jorge Jesus aproveitou para relembrar o carinho dos torcedores do Flamengo. Para ele, esse tratamento é algo natural devido aos títulos conquistados no clube (Libertadores, Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca) e comparou com o carinho que o fez retornar ao Benfica, em julho de 2020.

– O carinho de voltar ao Benfica foram os seis anos que estive aqui e a forma com que fui acarinhado aqui. O Flamengo foi um clube pelo qual ganhei e me acarinhou. Se eu saio de um clube e sentem saudade de mim, é sinal de que o trabalho foi bem feito.