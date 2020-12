Em Campinas, Avaí derrota a Ponte Preta e coloca fim em jejum pela Série B

Em confronto na parte de cima da tabela, Ponte Preta e Avaí entraram em campo na noite desta sexta-feira (11), pela 27ª rodada do Brasileirão Série B.

Com o placar final de 2 a 1, a equipe de Claudinei Oliveira reencontrou o caminho das vitórias, chegando aos 40 pontos subindo para a 7ª colocação. Já a equipe de Marcelo Oliveira, com o revés em casa, caiu para a ª posição com o mesmo número de pontos.

O jogo

Com um início mais equilibrado, as duas equipes faziam uma marcação bastante pesada na expectativa de neutralizar as ações. Sendo assim, nos primeiros 10 minutos, o único chute foi por parte do Avaí, com Pedro Castro, porém o atacante acabou chutando por cima do gol de Ygor.

Na sequência, a Ponte Preta, não querendo dar espaços ao rival, também aventurou-se ao seu campo de ataque conseguindo criar duas boas chances. Aos 16 minutos, após receber um lançamento, bateu de primeira para a tranquila defesa do goleiro Lucas Frigeri e, aos 25, Neto Moura, aproveitando cruzamento de Bruno Rodrigues, acabou cabeceando sozinho por cima.

Mesmo com a pressão por parte da equipe de Campinas, aos 33, Valdivia tratou de tirar o zero do placar no Moisés Lucarelli. Em jogada iniciado por Gastón, o atacante lançou para Pedro Castro, com o goleiro Ygor saindo de seu gol, fazendo com que o meio cruzasse para o camisa 10 marcar de cabeça. 1 a 0.

Entretanto, o Avaí não teve nem tempo de comemorar seu tento. Aos 36, Camilo, após Apodi cruzar para Bruno Rodrigues, que acabou passando para o também camisa 10, porém do time da casa, mandar de primeira para o fundo das redes. 1 a 1.

Já no segundo tempo, os dois técnicos optaram por manter seus esquemas táticos iniciais. E por muito pouco a Ponte não ficou em vantagem no marcador. Aos 7, após Camilo rolar a bola para Guilherme Lazaroni, o camisa 6 mando uma bomba parando na linda defesa de Frigeri.

Com o tempo rolando, outra vez os donos da casa conseguiram assustar o adversário. Na primeira chance, após assistência de Camilo, Bruno Rodrigues bateu rasteiro fazendo com que novamente o goleiro do Leão tivesse que trabalhar, conseguindo desviar com a ponta dos dedos mandando a bola na trave, enquanto na segunda, Moisés mandou o arremate para uma nova intervenção do camisa 1 mantendo o placar sem alterações.

Percebendo o rival impor seu jogo em campo, Claudinei então optou por algumas modificações, porém não mudando muita coisa, já que a equipe de Marcelo ainda seguia melhor. Até que nos acréscimos, aos 47 minutos, quando tudo parecia caminhar-se para o empate, Leandrinho pegou o rebote para marcar o gol da vitória do Leão após quatro jogos.