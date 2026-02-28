Em alta após título com João Fonseca, Marcelo Melo vai à final do ATP 500 de Acapulco Estadão Conteúdo 28.02.26 10h12 Menos de uma semana depois de conquistar o Rio Open ao lado de João Fonseca, Marcelo Melo confirmou a boa fase e garantiu vaga na final do ATP 500 de Acapulco. Desta vez, o mineiro atua ao lado do alemão Alexander Zverev. Na semifinal, Melo e Zverev derrotaram o espanhol Rafael Jodar e o mexicano Rodrigo Pacheco por 6/3 e 7/5, em 1h23. A dupla foi eficiente nos momentos decisivos, salvou break-points importantes e conseguiu a quebra que definiu o segundo set quando o placar marcava 5/5. A decisão acontece neste sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway, que venceram Vasil Kirkov e Bart Stevens na outra semifinal. Ex-número 1 do mundo nas duplas e atual 59º do ranking, Melo chega à 80ª final de ATP da carreira e busca o 42º título. Embalado pelo troféu recente no Rio, o brasileiro pode voltar ao top 50 caso conquiste o título no México. Zverev, quarto do mundo em simples, soma dois títulos de duplas e já foi vice ao lado de Melo no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Marcelo Melo ATP de Acapulco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 futebol Mesmo sem vencer no Brasileirão, Remo é o time da Série A com menos derrotas em 2026 Apesar da marca positiva, a equipe azulina tem mais empates do que vitórias na temporada 27.02.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 Futebol Meia-campo do Paysandu dispara sobre o Re-Pa do Parazão: 'Vai ser uma guerra' Marcinho se diz pronto para os dois confrontos que vão decidir para quem vai o título de Campeão Paraense de 2026 27.02.26 16h52