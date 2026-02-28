Em alta após título com João Fonseca, Marcelo Melo vai à final do ATP 500 de Acapulco

Menos de uma semana depois de conquistar o Rio Open ao lado de João Fonseca, Marcelo Melo confirmou a boa fase e garantiu vaga na final do ATP 500 de Acapulco. Desta vez, o mineiro atua ao lado do alemão Alexander Zverev.

Na semifinal, Melo e Zverev derrotaram o espanhol Rafael Jodar e o mexicano Rodrigo Pacheco por 6/3 e 7/5, em 1h23. A dupla foi eficiente nos momentos decisivos, salvou break-points importantes e conseguiu a quebra que definiu o segundo set quando o placar marcava 5/5.

A decisão acontece neste sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway, que venceram Vasil Kirkov e Bart Stevens na outra semifinal.

Ex-número 1 do mundo nas duplas e atual 59º do ranking, Melo chega à 80ª final de ATP da carreira e busca o 42º título. Embalado pelo troféu recente no Rio, o brasileiro pode voltar ao top 50 caso conquiste o título no México.

Zverev, quarto do mundo em simples, soma dois títulos de duplas e já foi vice ao lado de Melo no Masters 1000 de Monte Carlo, em 2024.