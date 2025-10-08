Egito bate Djibuti com 2 gols de Salah e é a 19ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026 Estadão Conteúdo 08.10.25 15h18 Primeira seleção africana/asiática a disputar uma Copa do Mundo, o Egito está confirmado na edição de 2026, com sedes nos Estados Unidos, México e Canadá - será a quarta disputa em sua história. A vaga dos faraós veio com vitória tranquila sobre o lanterna Djibuti, em Casablanca, no Marrocos, por 3 a 0 em dia de brilho de Mohamed Salah. Já são 19 países garantidos na competição. A seleção do ídolo e capitão Salah, do Liverpool, já havia disputado as edições de 1934, 1990 e 2018 e volta à Copa do Mundo após ficar fora da edição passada, disputada no Catar - perdeu a disputa de vaga em mata-mata com Senegal nas penalidades - e vencida pela Argentina em decisão contra a França. O Egito se junta ao Marrocos e à Tunísia, representantes africanas que haviam se garantido na rodada anterior das Eliminatórias. É o 19° esquadrão classificado para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 participantes pela primeira vez na história, o que abre chances para muitos países sonharem com vaga. Depois de frustrar seus torcedores e adiar a classificação ao não sair do 0 a 0 com Burkina Faso na rodada passada, fora de casa, os egípcios precisaram de somente 13 minutos para encaminhar a vaga, com gols de Adel, de cabeça, e Mohamed Salah, em batida rasteira. O segundo tempo era de administração da vantagem, mas ainda deu tempo de Salah ampliar, após lançamento longe e lindo toque de primeira. No fim, a festa foi tímida em um estádio às moscas. Com o triunfo, o Egito subiu para 23 pontos, restando somente três em disputa, com cinco de vantagem sobre a vice-líder Burkina Faso - bateu Serra Leoa por placar mínimo, gol de Zougrana. GANA QUASE LÁ Gana também ficou bastante perto da vaga. Na verdade, cumpriu seu papel de ganhar da República Centro-Africana, fora de casa, por imponentes 5 a 0, gols de Salisu, Partey, Djikue, Ayew e Sulemana. Ocorre que, também como visitante, Madagáscar passou por Comores, com 2 a 1, levando a definição à última rodada. As seleções estão separadas por três pontos (22 a 19) e os ganeses necessitam apenas da igualdade contra Comores, no domingo, para carimbar o passaporte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Africanas Copa do Mundo de 2026 Egito Gana Djibuti Madagascar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio da anulação de pênalti contra o Paysandu na Série B: 'Contato é mínimo' Lance ocorreu durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, resultado que manteve o time paraense na lanterna da Segundona 08.10.25 12h38 Futebol feminino Com o Remo na disputa, FPF lança a 3ª edição da Copinha Feminina Competição será disputada entre 3 e 20 de dezembro e, pela primeira vez, reunirá clubes de todas as regiões do país 08.10.25 12h14 Futebol Paysandu tem Garcez como dúvida para o clássico contra o Remo Atacante saiu lesionado contra o Botafogo-SP e passará por avaliação médica para o Re-Pa 08.10.25 11h54 Futebol Remo x Águia de Marabá: Supercopa Grão-Pará pode ser realizada na terceira semana de janeiro de 2026 Competição abre o calendário paraense e será decidida entre o Leão Azul e o Azulão 08.10.25 11h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02