Efeito Neymar faz Santos ampliar receitas e arrecadar quase R$ 700 milhões em 2025 O cenário atual contrasta com o vivido recentemente pelo clube, marcado por instabilidade financeira e forte dependência da venda de jogadores Estadão Conteúdo 02.04.26 19h42 O Santos apresentou uma forte recuperação financeira em 2025, impulsionado por um aumento significativo nas receitas. De acordo com o balanço divulgado pelo clube, o total arrecadado chegou a R$ 678,5 milhões, valor que representa crescimento de quase 70% em relação a 2023, considerando períodos equivalentes na Série A do Brasileirão. O avanço foi puxado principalmente pelas chamadas receitas recorrentes, que praticamente dobraram no intervalo de dois anos e passaram a ter peso maior na composição do faturamento. O cenário atual contrasta com o vivido recentemente pelo clube, marcado por instabilidade financeira e forte dependência da venda de jogadores. Em 2023, o Santos registrou cerca de R$ 407 milhões em receitas totais, em um momento considerado o mais delicado de sua história. O rebaixamento para a Série B reduziu drasticamente as entradas vindas de direitos de transmissão e premiações, enquanto decisões equivocadas no futebol elevaram os custos operacionais. A estrutura financeira também era vista como frágil, já que boa parte da arrecadação dependia de negociações de atletas, sem uma base sólida de receitas previsíveis. Dois anos depois, o quadro é outro. O clube apresenta crescimento consistente, com maior diversificação de fontes e mais previsibilidade nas entradas, o que melhora o planejamento e reduz a exposição a riscos. Além do aumento no faturamento, o Santos evoluiu no aspecto operacional. O superávit antes do resultado financeiro passou de R$ 58,3 milhões em 2024 para R$ 104,8 milhões em 2025, indicando maior capacidade de geração de caixa. Mesmo com impacto de despesas financeiras e amortizações, o clube ainda registrou déficit contábil - porém em patamar menor. A redução foi de cerca de 24%, sinalizando avanço no controle das contas. O presidente Marcelo Teixeira destacou o processo de reorganização e a mudança de cenário em relação ao momento da sua chegada ao clube. "Assumimos o Santos em um cenário extremamente desafiador, com receitas comprometidas e pouca previsibilidade. O que vemos em 2025 é resultado de um trabalho focado na reorganização, no fortalecimento das receitas recorrentes e na recuperação da credibilidade do clube no mercado. Ainda há desafios, mas os números mostram que estamos no caminho certo para tornar o Santos financeiramente mais sólido e sustentável", afirmou. RESULTADO ACIMA DO PREVISTO E IMPACTO DO 'EFEITO NEYMAR' Internamente, a diretoria avalia que o desempenho superou as projeções iniciais. O clube arrecadou cerca de 60% a mais do que o previsto para o período, com destaque para três frentes principais: - Cotas de TV negociadas em valores superiores ao esperado; - Transferências de atletas acima do orçamento inicial; - Crescimento expressivo das receitas com sócios. Neste último ponto, a chegada de Neymar teve papel relevante. O impacto da contratação foi sentido diretamente no engajamento da torcida e na adesão ao programa de associados, que gerou cerca de R$ 50 milhões ao longo do ano - mais que o dobro do previsto inicialmente. Além disso, o retorno do atacante elevou a visibilidade do clube nas redes sociais, ampliou o número de seguidores e ajudou a atrair novos patrocinadores, fatores que contribuíram para melhorar a negociação de contratos comerciais. A atual gestão entende que o contraste com o passado recente é evidente. Quando assumiu o clube, em 2024, Marcelo Teixeira classificou a situação como a "pior da história" sob os pontos de vista financeiro e administrativo, em meio à disputa da Série B. Agora, o diagnóstico interno é de evolução contínua, com avanços tanto na organização das contas quanto na construção de um modelo mais sustentável para os próximos anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar Santos FC receitas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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