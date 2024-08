Eduardo Ribeiro fica com o vice-campeonato no Amazon Tennis Cup

O brasileiro Eduardo Ribeiro ficou com o vice-campeonato no Amazon Tennis Cup ITF M25, realizado neste domingo (25), na Assembleia Paraense, em Belém. Ele foi derrotado pelo boliviano Juan Carlos Prado na final, com parciais de 6/4 e 6/3, em um jogo que durou 1h43.

Ribeiro, de 25 anos, buscava seu quinto título em torneios ITF de simples e o primeiro em 2024. Com a derrota, o tenista soma 16 pontos no ranking, que será atualizado após o US Open.

Além da final de simples, Eduardo também terminou como vice-campeão nas duplas, jogando ao lado de Gabriel Sidney. O vencedor do torneio, Juan Carlos Prado, de 19 anos, ex-líder do ranking juvenil, conquistou seu quarto título profissional, o mais relevante até o momento em sua trajetória.

Na premiação, Eduardo agradeceu aos organizadores e à sua equipe, mencionando o apoio do público: "Gostaria de agradecer à torcida pelo apoio de hoje. Fiz o meu melhor, mas, infelizmente, não foi o suficiente. Sofri um pouco com o calor, mas o mérito foi todo do Juan."

Ele também destacou a importância de torneios como esse para o desenvolvimento do tênis no país: "Espero que possamos ter cada vez mais torneios como esse, que incentivam o tênis brasileiro, e que mais jogadores brasileiros possam se destacar no circuito da ATP. Muito obrigado a todos."