Brasileiros são campeões da etapa Belém do Brasil Tennis Classic; saiba mais

A etapa Belém do Brasil Tennis Classic, disputada na Assembleia Paraense, terminou com a vitória de brasileiros nas categorias individual e dupla. O grande destaque foi o paulista Pedro Sakamoto, que venceu o americano Alexander Stater, e garantiu o topo do pódio individual da competição.

Sakamoto, que é o 328º do ranking da ATP, chegou a final como favorito, e enfrentou um primeiro set equilibrado contra o rival americano, que terminou em 6 a 4. Já no segundo set, o brasileiro dominou completamente a quadra, levando o troféu da categoria ao vencer por 6 a 1.

Com a vitória, o tenista garantiu mais 15 pontos para o ranking da ATP e deve subir de posição na tabela. Como premiação, Sakamoto recebeu $2.160 dólares.

“Acho que foi uma ótima semana, estive bem sólido em todos os jogos, fruto do trabalho que venho fazendo com a minha equipe no Rio de Janeiro. Estou me sentindo muito bem e apesar das condições extremas aqui em Belém, consegui me manter até o final. Foi uma vitória dura, mas acho que principalmente eu saquei muito bem hoje e quando ele baixou um pouco a intensidade do dele, eu aproveitei para dominar os pontos e essa foi a chave do jogo”, disse o campeão.

Duplas

Na final das duplas houve disputa entre brasileiros. Vitor Leal e Nicolas Oliveira enfrentaram o paraense Joaquim Almeida e mato-grossense Lorenzo Esquici, e saíram vitoriosos da partida. Com isso, acumularam também mais 15 pontos para o ranking da ATP, e $930 dólares de premiação.

Para o tenista Vitor Leal, de 24 anos, o título foi o primeiro da carreira profissional, e deve marcar sua memória para sempre. “Com certeza essa semana será inesquecível para mim, meu primeiro título profissional, minha primeira vez aqui e vou lembrar de Belém para sempre. Sinto que nesse início de profissional a gente joga mais solto, sem pressão e meu tênis vem fluindo melhor dessa maneira”, disse.

Os vencedores seguiram para a etapa São Paulo do Brasil Tennis Classic, que distribui US$ 25 mil em prêmios, dá 25 pontos ao campeão e segue até domingo, 14 de julho.