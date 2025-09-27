Eduardo Paes 'provoca' São Paulo após acerto da NFL com o Rio de Janeiro: 'Sentiu, Tino' Estadão Conteúdo 27.09.25 13h12 Depois de dois anos com a parceria entre São Paulo e National Football League (NFL) para a realização da partida da principal liga de futebol americano na Neo Química Arena, o Rio de Janeiro conseguiu 'roubar' o evento para o Maracanã em 2026. O acordo, selado entre as partes nos últimos dias, foi celebrado por Eduardo Paes (PSD), prefeito da capital fluminense, que aproveitou para "provocar" São Paulo em vídeo publicado neste sábado em suas redes sociais. Ao lado de Eduardo Cavaliere (PSD), vice-prefeito do Rio, os políticos comemoraram o acordo e aproveitaram para fazer referência à concorrência com a capital paulista. "Tino, Tino, quem sentiu?", brincou Paes, em referência ao repórter Tino Marcos e Galvão Bueno. "Olha, parece que São Paulo sentiu", respondeu Cavaliere. "Sentiu, Tino", completou o prefeito do Rio. Em março, Paes havia adiantado o acordo entre Rio e NFL. O prefeito chegou a cravar que a capital receberia os jogos de futebol americano, mesmo com o contrato ainda não tendo sido assinado. "Eles fizeram um jogo no ano passado em São Paulo e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou", disse. "A NFL anunciou o jogo em São Paulo mostrando imagens das praias do Rio, Cristo Redentor e Pão de Açúcar. O Rio é uma cidade desejada, sexy, que as pessoas querem estar." A liga desmentiu qualquer acordo ao longo dos últimos meses, mas manteve as conversas com a prefeitura do Rio. Desde o primeiro duelo na Neo Química Arena, o Maracanã nunca deixou de estar nos planos da liga para um futuro jogo. O acordo celebrado nesta semana se estende por cinco temporadas, com ao menos três jogos no período. Mesmo que Paes tenha citado esse "roubo" do Rio, São Paulo ainda mantém conversas com a NFL e a tendência é que, a partir da próxima temporada, as cidades revezem a realização da partida no país, semelhante ao que ocorre na Alemanha, com Munique, Frankfurt e Berlim. Em fevereiro, Ricardo Nunes (MDB), prefeito paulistano, tentou afastar as negociações com o Rio, citando que São Paulo foi a "primeira namorada" da NFL no Brasil. Oficialmente, não está descartada a ideia de dois jogos anuais no país semelhante ao que ocorre com Londres, ainda que fontes relataram à reportagem ser "bem improvável" essa possibilidade por dois fatores: limite de jogos internacionais na temporada regular e logística para trazer os jogos para o hemisfério sul. No momento, a NFL permite até oito jogos fora dos Estados Unidos a cada temporada. Em 2025, Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentaram em São Paulo, na semana 1, e Dublin, na Irlanda, entrará no calendário oficialmente a partir deste ano. Londres (três jogos), Madri e Berlim também receberão jogos. A NFL já organizou 56 partidas da temporada regular fora dos Estados Unidos, com jogos realizados em Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto. Em 2026, além do Rio, Melbourne, na Austrália, também vai receber um confronto oficial pela primeira vez. 