Eduardo assina contrato com o Palmeiras aos 16 anos e ouve: 'Tem de matar um leão por dia'

Destaque do Palmeiras na Copinha, Eduardo assinou seu primeiro contrato profissional nesta sexta-feira, 9. O jovem de 16 anos firmou um acordo com o clube paulista até dezembro de 2029.

A assinatura do contrato veio um dia depois de o atacante brilhar na goleada por 9 a 0 sobre o Batalhão-TO, com quatro gols e duas assistências na partida válida pela segunda rodada do torneio de base.

O anúncio do primeiro contrato profissional de Eduardo aconteceu ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e de João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base da equipe alviverde.

"Tem de ter em mente que precisa matar um leão por dia. Agora, passa a se tornar mais conhecido, a marcação vai dobrar, todo mundo vai sempre esperar uma nota 10, e ele vai ter que saber lidar com isso", falou JP Sampaio.

Natural de São Paulo, Eduardo defende as cores do clube paulista desde 2018, quando tinha apenas nove anos de idade.

"Olho para trás e vejo apenas um moleque que tinha o sonho de ser jogador de futebol, cada esforço e treino estão valendo a pena, estou sendo recompensado", falou o jovem atleta.

O Palmeiras volta aos gramados pela Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília), quando encara o Remo. O time lidera o Grupo 27 com seis pontos conquistados e precisa apenas de um empate para garantir sua vaga no mata-mata.