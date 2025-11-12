Capa Jornal Amazônia
Ederson celebra volta à seleção com Ancelotti e busca novo ciclo na Europa com saída do City

Estadão Conteúdo

Ele está de volta. E disposto a um recomeço na seleção brasileira. O goleiro Ederson esteve presente na entrevista coletiva desta quarta-feira, em Londres, e celebrou o seu retorno ao time nacional (ficou fora de cinco convocações por motivo de lesão) agora comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Experiente e com rica história de títulos na carreira, o atleta espera iniciar uma nova sequência sob os olhos do chefe italiano.

"Estou muito contente por mais essa oportunidade. Estava com uma grande expectativa por passar esse período tão longe da seleção. Mas agora estou vivendo a alegria de voltar. Quero corresponder durante os treinamentos", afirmou o goleiro que completou o seu discurso comentando sobre o ambiente que encontrou.

"Durante esses dois dias vi a forma que eles treinam, no mais alto nível possível. Podemos esperar um grande jogo contra Senegal, que tem uma bela equipe. Acho que temos um excelente grupo com grandes atletas e que só precisa de tempo para aprimorar as ideias de jogo do treinador", comentou.

Por muito tempo titular do Manchester City, equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola, Ederson chega à seleção pela primeira vez desde que trocou o futebol da Inglaterra pelo Fenerbahce, da Turquia. Ele comentou sobre a mudança de ares e o que isso impacta psicologicamente na sua carreira.

"Todos os ciclos se encerram, jogadores vão e vêm e o clube sempre fica. Foram oito anos maravilhosos com a camisa do City e 18 títulos. Quando surgiu o Fenerbahce, senti que precisava dessa mudança e abracei a oportunidade. Continuo com a mentalidade vencedora que me deu os títulos no City e no Benfica e quero ganhar troféus na Turquia também", disse o goleiro que coloca essa nova fase como um desafio.

"Mudanças trazem novas energias, estou respirando futebol novamente e sentindo a atmosfera dos jogos na Turquia, que é uma coisa de louco. Estou muito feliz com essa nova fase", comentou o goleiro.

A seleção brasileira continua se preparando na Europa para a realização dos dois jogos da Data Fifa deste mês. Neste sábado, a equipe enfrenta Senegal, no primeiro dos dois amistosos, em Londres. O treinador vai aproveitar os trabalhos de quinta e sexta-feira para definir o seu time titular.

O segundo compromisso dessa etapa de jogos preparatórios acontece na próxima terça-feira. O próximo adversário da seleção brasileira será a seleção da Tunísia. A partida será realizada no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

