Éder Militão sofre lesão no ligamento e está fora da temporada

Após deixar o campo chorando, neste sábado (09.11), ainda no primeiro tempo da goleada do Real Madrid sobre o Osasuna, por 4 a 0, Éder Militão realizou exames médicos. Em nota, o clube Real Madrid informou que ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho e está fora da temporada. Com isso, o atleta, que estava na lista de jogadores aguardados para treinar em Belém com a Seleção Brasileira, também deve ficar de fora dos próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Venezuela e Uruguai.

Até o momento, o técnico Dorival Júnior não fez nenhum anúncio sobre a situação de Militão e Rodrygo, que também saiu lesionado do jogo.

"Após os testes realizados hoje ao nosso jogador Eder Militão pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com envolvimento de ambos os meniscos na perna direita. Militão será operado nos próximos dias", escreveu o Real Madrid.