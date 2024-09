Dorival Jr. anuncia convocados da Seleção para as Eliminatórias com apenas quatro que atuam no país

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, no Mané Garrincha, em Brasília, em partidas válidas pela 9ª e 10ª rodadas do torneio classificatório.

Entre as principais novidades da convocação estão o atacante Igor Jesus, do Botafogo, e o lateral-esquerdo Abner, do Lyon. Ambos ganham suas primeiras oportunidades sob o comando de Dorival, enquanto outros nomes conhecidos do torcedor, como Raphinha, Gabriel Martinelli, Bremer e Vanderson, retornam ao grupo.

Veja a lista completa de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros: Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid);

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Botafogo), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid).

Esta será a quarta lista de convocação de Dorival Júnior desde que assumiu o comando da Seleção. O treinador fez sua estreia em março, quando o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha em amistosos disputados na Europa. Em maio, ele anunciou a convocação para a Copa América, realizada nos Estados Unidos, e em agosto, divulgou os escolhidos para enfrentar Equador e Paraguai nas Eliminatórias.

Atualmente, a Seleção Brasileira ocupa a quinta posição na tabela de classificação das Eliminatórias, em busca de recuperação após um início complicado. Ainda em 2023, sob o comando do então técnico Fernando Diniz, o Brasil sofreu derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Sob Dorival, a equipe venceu o Equador, mas acabou sendo derrotada pelo Paraguai.