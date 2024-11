Seleção Brasileira em Belém: convocados, Rodrygo e Militão se lesionam em partida do Real Madrid

Os jogadores do Real Madrid Rodrygo e Éder Militão, convocados por Dorival Júnior para as rodadas das Eliminatórias da Copa, se machucaram e deixaram a partida do time espanhol contra o Osasuna neste sábado (9), pela 13ª rodada da La Liga, no estádio Santiago Bernabéu. A situação também preocupa o técnico Carlo Ancelotti e a Seleção Brasileira. E ainda, levanta a possibilidade dos atletas não participarem dos treinos antes da disputa das Eliminatórias, que será realizada em Belém entre os próximos dias 11 e 13 de novembro.

Entretanto, até o momento, não há confirmação sobre as possíveis baixas na Seleção. O atacante sentiu a coxa e foi substituído aos 20 minutos. Na sequência, o zagueiro brasileiro acabou machucando o joelho esquerdo e saiu de campo chorando. Após ser substituído, Rodrygo foi para o banco de reservas do Real Madrid e iniciou tratamento com gelo na coxa.

Éder Militão, aparentemente, tem o caso mais preocupante. Quando sentiu o joelho esquerdo, o zagueiro começou a gritar em campo, sendo apoiado pelos companheiros de equipe. Na maca, o defensor brasileiro deixou o gramado chorando. Militão já havia desfalcado os Merengues por oito meses depois de romper os ligamentos cruzados do joelho direito.

Seleção Brasileira

Rodrygo e Éder Militão haviam sido convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e podem ser cortados da lista após as lesões sofridas. O Brasil entra em campo contra a Venezuela no dia 14 de novembro, e enfrenta os uruguaios no próximo dia 19.